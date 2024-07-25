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「千萬特別獎」誰是幸運兒？ 5-6月期統一發票今開獎

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
113年5-6月統一發票今天開獎。 圖／聯合新聞網
113年5-6月統一發票今天開獎。 圖／聯合新聞網

今（113）年5-6月期統一發票獎今（25）日中午電視直播開獎，將開出千萬特別獎、200萬元特獎各1組、20萬元頭獎3組。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

財政部賦稅署官員表示，為妥善運用統一發票給獎經費，並提高消費者索取雲端發票誘因，今年3-12月期各期統一發票將增開雲端發票專屬獎500元獎30萬組，每期組數由原165萬組增加至195萬組，今年3-12月期每期雲端發票專屬獎將開出206萬6030組，讓民眾享有更多中獎的小確幸。

今年5-6月期統一發票特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎195萬組。領獎期間為113年8月6日至113年11月5日。

官員提醒，為避免與中獎獎金擦身而過，財政部電子發票整合服務平台提供民眾設定領獎帳戶，中獎雲端發票獎金自動匯入指定帳戶；財政部統一發票兌獎App提供24小時線上即時領獎服務，呼籲民眾多索取雲端發票，並透過財政部電子發票整合服務平台或兌獎App進行各式載具歸戶至手機條碼及兌領獎。

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