凱米颱風漸遠離 高鐵宣布今提前自下午2時恢復雙向營運

凱米颱風逐漸遠離，台灣高鐵公司宣布，原定今天下午3時起恢復營運，將提前到下午2時恢復雙向營運。自今天下午2時起，由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠全車自由座列車（商務車廂除外）。颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。

高鐵公司宣布，今天下午2時前全線暫停營運，下午2時起由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為每整點、20分及40分。台中站於下午2時及2時40分將各發出一班南下及北上每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），以加強服務自台中站出發的旅客。

另外，為確保旅客行程順暢，明天末班列車預定發車時間為，南港站晚間9時40分前往左營站、10時40分前往台中站；左營站晚間9時40分前往南港站；10時40分前往台中站。

高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行各車次自由座列車。因颱風天然災害因素採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲之退費補償規定。

此外，高鐵公司也說，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。持受影響車次車票旅客改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。