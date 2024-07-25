健康你我他／老後目標 健康存夠退休金

今年退休力測驗，我測了兩次，第一次63分，因為比去年進步了不少，再測一次62分，僅一分之差，我信了。「你是翩翩蝴蝶，毛毛蟲蛻變的你重視自我成長，非常獨立…要在健康方面多加一把勁，並多一點社會參與。」非常準。

跨過知天命之年，更意識到金錢對老後的重要，因此兩年努力存錢。雖然通膨加劇，但我量入為出，年終獎金、孝親費，統統都存起來。

公司一位68歲大姊，是我老後榜樣。她非常勤儉，早已存夠退休金，但不打算退休。她對生活充滿熱情，熱愛工作，每天運動，衣著平價時尚，永保年輕美麗，她從不說「老」字，說70歲還年輕，她是最美的歐巴桑。在她影響下，我知道「有儉才有底」，不擅理財的我懂得節儉了，看著存摺數字不斷上升，就有了安全感。

自在獨立和活躍好學得分最高。我是一位不願麻煩別人，卻能享受孤獨的人。閒暇時，閱讀、書寫、散步、追劇、聽歌，自得其樂。假日會前往圖書館，吸取新知，學習永遠不嫌晚。

五項核心能力中，健康準備最不足。因為上班久坐，導致梨狀肌發炎，引起臀部痠痛，每晚熱敷後症狀減輕。戒咖啡後，胃食道逆流也獲得改善。不足的是，因上班忙碌，運動沒能持續，這是我今後要加強的部分。健康美麗且有足夠的退休金，是我老後的目標。