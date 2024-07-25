在家上班久坐 20歲男痔瘡惡化

時隔八年，再度有強颱登陸，部分民眾可能得居家上班。醫師提醒，有痔瘡問題的患者應避免久坐，以免症狀惡化。

疫情後居家遠距工作模式出現 ，讓上班變得更便利，卻也因為久坐，為「有痔青年」帶來隱憂。一名20歲出頭年輕男子，近3、4個月排便後馬桶滿是血漬，嚴重影響生活品質，就醫檢查後確認是痔瘡所致。因為男子從事設計工作，疫情以來長期在家工作，一天坐10幾個小時少走動，痔瘡快速惡化，只好接受內外痔全切除手術，重拾健康人生。

台北醫學大學附設醫院大腸直腸外科醫師王偉指出，痔瘡為肛門靜脈壓力增高、血液回流不良引起的局部組織腫脹，誘發原因有長時間坐著或站立、攝取水分及蔬果不足、排便時久坐馬桶、缺少運動、肥胖與懷孕等。

若想減輕症狀，王偉說，基礎保養與生活習慣都要調整，包含不要久坐久站，避免肛門壓力上升，每坐一小時就起身活動；不要拉長排便時間，有便意再去廁所，避免如廁時長時間使用手機。每天更要攝取1.5至2公升水分且要多吃蔬果、全穀類等膳食纖維，促進腸道蠕動，避免便祕。

痔瘡常見有疼痛與異物感、肛門周圍搔癢、排便後出血、肛門腫塊與分泌物等症狀。依嚴重程度分為4級，痔瘡未突出肛門為第1級，排便後痔瘡突出肛門、自動縮回為第2級，若需外力協助推回為第3級，王偉說，這名男子症狀已是第4級，痔瘡突出肛門，完全無法推回。

若痔瘡有疼痛、出血等急性症狀，王偉建議，以溫水坐浴緩解症狀，肛門患部完整浸泡溫水，每次10分鐘，1天可重複多次，坐浴後以紙巾或毛巾吸乾，避免多餘擦拭造成刺激不適。若症狀未改善，應及早就醫評估，以利選擇適合治療方式，包括口服、外用藥物、橡皮筋結紮術、微創HET冷凝手術、雷射痔瘡消融手術、內外痔全切除手術。