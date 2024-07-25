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醫策會：台灣醫院評鑑 可納病人回饋

聯合報／ 記者廖靜清賴昀岫／台北報導

「新聞周刊」最新亞太專科醫院排名報告首次將PROMs（Patient Reported Outcome Measures）「實施調查」列入評比項目中，醫策會新任執行長方震中表示，其中包括「病人自我報告評量調查」，這很可能成為日後國內醫院評鑑的重要參考，讓醫院了解病人看診治療後的整體滿意度、是否推薦該醫院，以及對醫療護理的回饋。

方震中強調，台灣某些醫院專科照護護得患者肯定，具有很高知名度，其手術及照護水準在國內排名數一數二，希望未來台灣醫院評鑑項目也能增加疾病別的指標認證。

國內未有一家醫院專科能進入亞太醫院專科排名前十，方震中認為，原因在於台灣醫院醫療資訊的公開透明化尚待加強，如果公開資訊不夠多，就無法讓人做出客觀的評比。

這次亞太地區最佳專科醫院排名的評分標準眾多，包括同儕調查、病人滿意度、醫院品質指標等數據，健保署前署長李伯璋表示，台灣的醫療可近性很高，水準也不輸先進國家，患者對醫療的滿意度高達九成。但在專科領域上，整體來看，確實弱了一點，而這也是健保改革為何非做不可的原因，調整各科支付標準，讓各專科醫師可以發揮所長，致力於臨床研究或是手術技巧。

健保署 患者 手術

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