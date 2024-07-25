兒科排名台灣最佳科別 台大兒科醫嘆：人力嚴重斷層

美國「新聞周刊」公布亞太醫院專科排名，台灣在九大科別中，排名最佳的為兒科，台大兒醫位居第十六名，台大小兒科特聘教授黃立民說，「我們排名前面是預期當中，也是不錯的一件事」。「現在反映的是舊日時光，因兒科醫師人力出現斷層，等經驗豐富的主治醫師逐漸離開第一線，恐後繼無人。

黃立民表示，台灣在小兒心臟科、小兒感染科、小兒風濕免疫等兒科領域上，國際競爭力超強，而神經科、血液腫瘤、遺傳學等科別，也能跟得上國際腳步，有待加強的是遺傳科，次專科醫師人數仍不多。整體來說，兒科醫師人力、素質與產出的教學研究及成果等，均處於領先地位。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、小兒科教授黃高彬點出台灣兒科排名表現優異的三大原因，分別為「孩子生得少，父母相當重視幼兒健康」、「家長對於幼兒疫苗的接受度很高，即使費用相對高的自費疫苗，也願意花錢接種」、「台灣的健保制度涵蓋大部分小兒醫療」。

「兒科醫師人力嚴重斷層，挑戰相當大。」黃立民說，目前經驗豐富的兒科醫師約五十至六十歲，卅到四十歲中壯年醫師已經不多，卅歲以下的兒科住院醫師人更少，憂心十年、廿年後台灣兒科可能青黃不接。

針對政府對兒科醫師祭出諸多獎勵措施，黃立民認為成效不彰，因醫師花很多時間診治「重難罕」等病童，但沒能獲得應有的加給，平均薪水遜於其他科別醫師。黃高彬表示，孩子生得少，讓許多家長容易緊張，寶寶半夜發燒、拉肚子，常直奔急診，讓兒科醫師工作沉重，較難吸引新世代醫師。