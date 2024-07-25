亞太醫院專科排名 我兒科表現佳

美國「新聞周刊」近期公布亞太地區醫院專科排名，在九大科別中，台灣以血液腫瘤科表現最強，共八家醫院擠入百大；排名最佳科別為兒科領域，台大兒醫排名第十六名；綜觀分析，台大位居台灣醫界龍頭，在九大科別評比中，均擠進百大排行。

台大醫院院長吳明賢表示，台灣醫療體系優質，在艱困的健保體制下，仍持續提升病人安全、醫療品質，並投入醫療技術研究創新，實力應受肯定，醫院評比雖值得參考，但專家意見占比高，難免會有主觀成分，尤其對國際專家而言，「印象分數很重要」，台灣醫療水準絕對不輸南韓，但排名卻落後，這與國家形象、國際交流有關。

吳明賢說，台大醫院在服務、教學、研究等實力上，絕不比東京大學差，但欠缺國際宣傳；他常鼓勵院內同仁，「對內」持續強化教學服務創新，「對外」應積極參與國際會議，憑實力站上國際舞台，將有助提升國家形象、醫療體系能見度，這就會反映在國際評比排名。

這分亞太地區醫院九大專科排行榜，分別為心臟外科（台大三十四名）、心臟內科（台大廿七名）、神經內科（台大十八名）、神經外科（台大三十六名）、血液腫瘤科（台大十九名）、骨科（台大十八名）、胸腔科（台大六十四名）、兒科（台大兒童醫院十六名）、內分泌科（台大四十八名）。

在九大專科中，台灣醫院在血液腫瘤科領域表現最為突出，共有八家擠進百大，分別為台大醫院（十九名）、林口長庚（四十五名）、和信醫院（四十九名）、台北榮總（五十五名）、高雄長庚（七十七名）、台中榮總（八十名）、成大醫院（九十名）、台大癌醫（九十一名）等。

至於胸腔科，則表現較不理想，僅台大擠進百大醫院，名列六十四，而前三名依次為三星醫學中心（南韓）、亞洲醫學中心（南韓）、東大附醫（日本）。

新聞周刊這分調查報告中，分別評比了澳洲、印度、印尼、日本、馬來西亞、新加坡、南韓、台灣、泰國等。因亞太地區將邁入高齡化社會，希望這分醫院評比結果，成為民眾選擇醫院時的重要參考資訊。

對於這項結果，台北榮總副院長李偉強表示，心臟內科、神經外科為該院長久以來的強項，但排名卻不盡理想，心內科六十三名、神經外科四十九名。原因應該在參與這分線上調查的受訪者，以南韓、日本人居多，對台灣各醫院專科熟悉度有待商榷。

長庚醫療財團法人行政中心執行長游進邦表示，美國新聞周刊的排名，其評比的專家以及計分的項目等，皆未明確公布，各國專家的人數恐是決定此次排名的關鍵，因此這次排名結果，內部會納入參考，也會討論與台灣幾家醫院在次專科上的差距。