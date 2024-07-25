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有行旅／日本2大佛教聖地巡禮
11月的高野山紅楓飛舞，古鐘回響，有行旅將帶領旅人全覽高野山和比叡山兩大佛教聖地。前往高野山寺院群的壇上伽藍、根本大塔、奧之院、金剛峯寺和比叡山的延曆寺東塔巡禮。安排高野山宿坊，坐禪冥想和晨課。旅程之一全程安排精進料理，另一旅程除了精進料理，美食饗宴還有4個廚師帽的米其林2星日本料理。兩個旅程皆安排二連泊麓京都LXR酒店及度假村。
《世界遺產高野山比叡山 佛教聖地巡禮》(全程精進料理)5天4夜旅程，11月6日至11月10日。請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/698u8s
《世界遺產高野山比叡山 佛教聖地巡禮》5天4夜旅程，11月15日至11月19日。請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/698waf
兩行程皆有一對一說明會，報名請洽：02-8643-3905、8643-3517
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