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喜憨兒中秋月餅 結合AI助憨兒畫出奇幻時光

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
喜憨兒今年推出的中秋節「奇幻時光禮盒」，由AI協助，讓不會做畫的憨兒表現繪畫才能。圖/喜憨兒基金會提供
喜憨兒今年推出的中秋節「奇幻時光禮盒」，由AI協助，讓不會做畫的憨兒表現繪畫才能。圖/喜憨兒基金會提供

近年公益月餅盛行，每逢中秋節送一盒喜憨兒月餅給至親好友已成「儀式感」。作為台灣第一個成立庇護性烘焙屋並推廣公益月餅的喜憨兒基金會，今年搭上AI熱潮，推出以AI協助喜憨兒完成畫作的奇幻時光禮盒，傳遞愛與幸福。 今年也預計再送愛到部落，由民眾認購月餅給3萬多個偏鄉、非山非市地區學童，號召民眾響應。

喜憨兒基金會說，今年以AI作為幫手，讓不會做畫的憨兒也能表現繪畫才能，由志工協助結合AI和喜憨兒的「指令」完成畫作，並將圖面印製在中秋禮盒上。這款限量奇幻時光禮盒，將喜憨兒心中對幸福的想像，編織成夜空中的絢爛煙火，乘坐夢想的摩天輪，進入無限想像的時光。

喜憨兒基金會致力於提供心智障礙者的終生教育及照顧，為提供心智障礙青年工作，設立庇護性烘焙事業，在台北、新竹、台南、高雄均設立符合食品衛生安全ISO22000及HACCP國際認證的庇護工場，近10年平均每年可售出15萬盒中秋月餅禮盒。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍說，為了跨世代溝通，並吸引不同族群了解、接納心智障礙者，今年中秋禮盒設計除了AI盒外，也特別與三位插畫家合作，包括持續多年溫暖守護喜憨兒的幾米，從繪本《世界別為我擔心》裡挑選兩幅結合自然元素且充滿童話氣息的圖，還有將自己的愛貓躍上禮盒圖案的Cindy Wume，以及兒童島筆下的小狐狸、小黑狗一同欣賞月光。

除了供民眾購買自用送禮、企業訂購，喜憨兒從2009年起也送愛到部落，由民眾捐款認購月餅運送到偏鄉部落給學童，至今送出近30萬份的中秋禮盒，近年也因為看見非山非市小學的需求，地理位置既不偏鄉也不在市區，在相關資源上更容易被忽略，於是列入送愛對象，讓憨兒的心意能陪伴更多孩子快樂成長。民眾付出一份愛心，能有二份感動。

喜憨兒基金會說，送愛活動預計送往宜蘭縣、新竹縣、臺中市、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣及花蓮縣，約3萬2437個部落、偏鄉及非山非市地區學童，募集中秋禮盒。

中秋節 喜憨兒 月餅

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