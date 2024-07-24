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別再「逛醫院」 724世界自我照護日 WHO提出7個方法

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
藥局是守護民眾健康的第一道防線，藥師可提供專業的用藥諮詢。本報資料照片
藥局是守護民眾健康的第一道防線，藥師可提供專業的用藥諮詢。本報資料照片

全民健保制度下，就醫容易，部分國人愛「逛醫院」，不乏中高齡族群，認為多看幾個醫師會好的比較快，結果造成醫療資源浪費。台灣自我照護產業協會理事長蔡宜芳表示，民眾應加強自我照護意識，迎接超高齡社會來臨，也呼應世界衛生組織所提倡的自我照護（Self-Care）觀念。

「724世界自我照護日」，意指一周7天、一天24小時，鼓勵大眾採取積極行動來改善和維護自我身心健康。台灣自我照護產業協會與台北市藥師公會、新北市藥師公會以陽明交通大學藥物科學院特聘教授康照洲，結合藥師、產業及學者，共同倡議民眾提升自我照護的意識與行動。

政府不斷呼籲分級醫療，避免造成健保資源浪費，蔡宜芳說，世界衛生組織提倡「健康是人民福祉、國家的根本」，生病了就要看醫師，但自己也要積極預防，從運動、飲食著手，照顧好身心靈，才能健康老化，免於疾病的威脅。

世界衛生組織提倡自我照護（Self-Care），將自我保健實踐納入衛生保健體系，從個人、家庭和社區持續促進健康、預防疾病、保持健康以及應對疾病和失能能力，提升健康福祉、改善健康和生活品質。自我照護包含七面向：健康素養、心理健康、生理健康、健康飲食、降低危險因子、維持良好衛生以及正確使用產品及服務。

根據聯合國觀察及統計，一年中，若一個人平均看醫師3次，每次20分鐘，加總共一小時，其餘時間都在做自我照護（365天 x 24小時 -1小時 = 8759小時），可為醫療體系省下龐大費用，並讓健保資源用在真正需要的人身上。根據美國調查，民眾自我照護可為美國醫療體系省下1670億美元。

蔡宜芳指出，非處方藥便是民眾自我照護的工具之一。自我照護也可以先從小地方做起，例如每天走一萬步、原型食物健康飲食、降低含糖食物及飲料等。蔡宜芳分享，每天執行一件健康的事，日積月累養成習慣，進而做出影響人生的正向改變。

新冠疫情後，藥局角色轉變，民眾已建立對藥局藥師的信任，2023年全台藥局數量更超過一萬家，創下近年新高。台北市藥師公會理事長尹岱智表示，在疫情期間，民眾已逐漸習慣到社區附近藥局領口罩、快篩劑，包含日常買指示藥、成藥、保健品以及領處方箋等。

尹岱智說，民眾的健康意識明顯提升許多，會主動諮詢正確的用藥知識、保健食品的選擇、家中常備藥品的保存資訊等，走進藥局的年齡層也有年輕化趨勢。藥師可以提供專業藥事服務，包含預防保健、公共衛生建康衛教宣導，希望成為民眾守護健康的第一道防線。

新北市藥師公會理事長許有杉提到，因應2025年超高齡社會，新北市藥局做了許多調整，提供長照、老齡關懷、健康篩檢等多元服務，藥師更扮演用藥觀念諮詢角色，為民眾的用藥安全把關。

響應「724世界自我照護日」，台灣自我照護產業協會呼籲大眾：小病先自我照護，協助醫療永續發展。圖／台灣自我照護產業協會提供
響應「724世界自我照護日」，台灣自我照護產業協會呼籲大眾：小病先自我照護，協助醫療永續發展。圖／台灣自我照護產業協會提供
響應「724世界自我照護日」，世衛組織說明自我照護七面向，包括健康素養、心理健康、生理健康、健康飲食、降低危險因子、維持良好衛生以及正確使用產品及服務。圖／台灣自我照護產業協會提供
響應「724世界自我照護日」，世衛組織說明自我照護七面向，包括健康素養、心理健康、生理健康、健康飲食、降低危險因子、維持良好衛生以及正確使用產品及服務。圖／台灣自我照護產業協會提供

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