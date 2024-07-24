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郵輪旅遊爭議 高市消保官：沒有走的行程應退費

中央社／ 高雄24日電
歌詩達莎倫娜號 （Costa Serena） 郵輪。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
歌詩達莎倫娜號 （Costa Serena） 郵輪。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

3000多名旅客21日從基隆港搭歌詩達郵輪前往沖繩，受颱風影響5日遊縮短成4天，今天返台停靠高雄港，近百名旅客要求合理賠償。高市消保官殷茂乾表示，沒有走的行程應退費。

包括交通部航港局南部中心主任張博彥、殷茂乾上午也至高雄港旅運中心關心爭議狀況。對於旅客4大訴求，包括退50%團費、原補償方案不變、交通補貼，以及主動召集相關旅行社與消費者代表協商。經同意待後續協商，結束近4個小時僵持。

殷茂乾接受媒體聯訪表示，沒有走的行程費用當然要退給旅客；但針對其他意見、爭議補償部分，則需視實際個案盡力協助雙方處理。

載有3000多人的歌詩達郵輪「莎倫娜號」今天停靠高雄港，郵輪行程原是從基隆出發至日本沖繩5日遊，因颱風攪局3度更改行程，今天提早返台停靠高雄港。不少遊客不滿權益受損，有遊客接受媒體聯訪不滿「郵輪為趕遊客下船，直接把船上的水停掉」。

一名男性旅客受訪表示，可以接受船公司安排，有颱風萬不得已先返台是安全考量，後續再看船公司的賠償方案。但另一名女性旅客則表示，郵輪明知有颱風卻硬要出航，且行程中3度改行程，更要求旅客簽更改行程同意書，根本是硬要賺錢。

「莎倫娜號」今晨6時許停靠高雄港，船公司安排接駁車將旅客載往高鐵左營站、台中、台北、基隆等，但有百名旅客不滿船公司處理方式在船上大聲抗議不願下船。

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