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截至7月來台觀光逾410萬人次 李孟諺：下半年全力衝刺

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部長李孟諺。圖／交通部提供
交通部長李孟諺。圖／交通部提供

交通部長李孟諺24日指出，截至7月來台國際觀光旅客人次已達410幾萬，而我國的觀光旺季落在下半年，將全力衝刺。至於禁團令，他坦言，中國大陸目前經濟狀況不好，也有點傾向不讓錢流出來的狀況。

李孟諺今日接受網路節目「齊有此理」專訪，李孟諺提到，先前403地震的影響導致花東地區的觀光受到重創，目前觀光署也正在積極振興當地觀光。

至於目前我國觀光旅遊狀況，李孟諺說，去年全年來台觀光旅遊人次有來到680萬人左右，算是相當不錯，今年截至7月已經來到410幾萬人次，不過我國的觀光旅遊旺季在下半年，因此必須要全力衝刺下半年。

不過李孟諺也說，疫情以前我國來台觀光人次最高有到1,100多萬人次，但當時是還有陸客加持，目前兩岸觀光狀況呈現不對等狀況，去年我國去大陸觀光的人有176萬，大陸來台灣觀光探親或是洽公的才22萬人次，兩者差距達8倍之多。

李孟諺說，目前我國有開放國人赴陸自由行，但大陸卻是全面禁止，由此可見雙方的開方是不對等的，我方當然也期待大陸能夠再多開放一點，也可以先從小規模的開始，例如福建到馬祖、金門等小三通的團客，我方也逐步釋出善意中。

先前中國大陸也有踩線團，李孟諺說，雖然先前有陸方踩線團來台，不過就以現況觀察，陸方傾向鼓勵他們國人在國內旅遊，也希望我國可以盡量到對岸刺激他們的經濟，但也有看到一些狀況，因中國大陸經濟景氣有點緊縮，官方希望外界把錢流入中國大陸，中國大陸的錢不要流出的狀況，這應該也是兩岸禁團令遲遲未解的因素之一。

李孟諺強調，我方仍是抱持善意的態度，雖然除了經濟景氣問題，兩岸觀光確實也有政治考量因素，但這就不是交通部能夠處理，就他了解陸委會需要做出綜合評估考量，畢竟陸方前陣子公布對我國的懲戒名單，導致西方國家與我國也提高旅遊警示，不過這邊還是要強調，旅遊警示只是提醒國人到大陸旅遊須多加留意，並非禁止國人自由行前往。 

觀光

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