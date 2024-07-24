北市藥局藥品回收5年減逾1500公斤 衛生局曝可能收過「違禁品」

台北市針對12區聯醫、社區藥局設置「居家廢棄藥品針具檢收站」，迄今共有380個站點，衛生局表示，近年來民眾對於藥物回收觀念逐漸成熟，知道哪些可丟一般垃圾，那些需經程序處理，跟往年相比回收數量逐年減少，同時提醒抗生素、針頭類等特殊藥品不得隨意丟棄，恐造成受傷或環境汙染。

目前北市行政區醫院、社區藥局共設置380個居家廢棄藥品針具檢收站，近5年來檢收廢棄藥品、針具及容器具約2萬5116公斤，但近五年來回收狀況逐年減少，從2020年5644公斤至2023年4114公斤，食藥科長林冠蓁表示，民眾對於藥品回收觀念越來越正確，一般藥物可原包裝隨家戶垃圾丟棄。

林冠蓁說，目前回收藥品主要有5大類，包含「抗生素」、「荷爾蒙（含類固醇、甲狀腺素）」、「抗癌與免疫抑制劑」、「管制藥品」及「針具針頭」，如處理不當可造成下水道汙染或民眾受傷，隨意棄置，更可能破壞生物鏈。

至於是否有收過毒品針頭或違禁藥品，林冠蓁坦言，「不敢說沒有」，藥局人員在回收時也不會特別分類藥物，中央地方早期有針對藥癮者的針具檢收，但有些人擔心身分會因此曝光，不敢來丟，延伸更多問題，後來站在鼓勵立場，藥局藥物回收箱通常是在櫃檯周邊，民眾自行投遞，藥局也不會要求具名。

衛生局也提醒，民眾應養成定期檢視、檢查家中藥品的習慣，如有逾期、剩餘或變質等廢棄藥品，一般藥品請將藥品完整留在原包裝，直接丟進垃圾袋隨垃圾車丟棄，若為液體藥品則應裝入可吸附液體材質，如咖啡渣、茶葉渣等夾鏈袋中密封再丟，容器則依規定處理。