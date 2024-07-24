花東3法能提供安全的路？ 李孟諺：可行性報告8月出爐

國民黨立委傅崐萁提出花東三法（環島高鐵、花東快及國6東延特別條例），引發熱議。交通部長李孟諺接受Yahoo《齊有此理》專訪表示，花東三法可行性報告預計8月底出來，若要求交通部推動，要符合相關的法律程序。對於花蓮安全的路，蘇花安未來可以銜接斷點，預計明年底就要發包。

李孟諺說，花東快速道路建設條例裡面的3個條例有3個特點，花東快的路廊是在花東縱谷，沒有太多的隧道，不像國道6號要打通中央山脈，隧道會比現在雪隧還要長，且會經過7公里多的地熱區，溫度在70度到100度。此外，雖然還要詳細的調查，但還是會經過一些生態敏感的保育區，若要求交通部推動，要符合相關的法律程序。

他表示，之前就已經有一個可行性的規畫，預計8月底會有報告出來。立法院主決議還是要依照政府的各項規定跟法令，包括必須通過環評，以及要做水保計畫與原民諮商；也就是說，立法院並沒有特別條例，或是用主決議去排除法律的適用。

李孟諺說，以前有特別條例，像921特別條例是為了搶救、復健的工程，可以不受環評法的限制，因為救災十萬火急。盡管這個花東快速道路的主決議是朝野有共識做成的，但也要符合法令規定。另外，現在希望能在12年完成，但是並沒有排除環評法、排除預算法等法令。

李孟諺表示，立法院朝野協商的主決議已經通過，但是還是要看相關的評估出來，譬如說投資效益，通常在政府的重大公建計畫會有一個本益比或是益本比，要符合國發會在審查重大計畫的本益比的規定，通常投資的成本、效益、收益，或者是對社會產生的經濟外部效應，這些都會算進來。

李孟諺也說，除了益本比，還有包括這個環評、部落諮商，像是蘇花安現在還有一聚落還沒有同意，公路局甚至有做最壞的打算，假設明年底以前發包前沒取得同意，那一段就先走平面，再接高架，以後如果聚落同意再來補建。另在台南也有類似的情況，國道8號也是有一段先下到平面再上去。而花東快規畫也會經過11個原住民聚落。

他表示，蘇花改在0403的地震後已經驗證是安全的，再來還有蘇花安可以銜接斷點，且可以跟國道接在一起，預計明年底要發包。

李孟諺也說，這3、4年因為疫情的關係，營建物價漲的比較高，像花東快現在估起來大概要2500億元；環島高鐵還沒有核算過，不過如果照長度距離去估算，應該要1兆6000萬元以上；國道6號打通要8000億元至9000億元，且還有很多未知變數。