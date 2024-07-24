2024「OPEN! RUN」迎接10周年！7月24日起開放報名　首度新增「親子友善、毛小孩組別」

大型親子路跑「OPEN! RUN」今年邁入第10屆，去年吸引近4萬人次到場共襄盛舉，今年即將於12月8日在高雄夢時代賽道與粉絲們再度見面，7月24日起開放報名，更首度推出全新親子友善「3公里國家未來隊」以及汪汪萌寵「2公里愛心寵物隊」兩種組別。今年報名禮領取管道也首次開放全台7-ELEVEN門市取貨，報名並繳費完成在路跑結束後可加碼獲得100點OPENPOINT點數回饋。

「OPEN! RUN」迎接10周年到來，除了歷屆報名人數踴躍的11公里、6公里、3公里等組別外，首次推出2種全新組合。7-ELEVEN表示觀察到歷屆賽事許多爸媽都會帶著幼齡寶貝一同參賽，此次特別規劃親子友善「3公里國家未來隊」，家長可帶著一位3歲（含）以下幼兒挑戰全程，建議幼兒可乘坐嬰兒車一同起跑；同時也針對家中重要毛孩成員們提供了「2公里愛心寵物隊」組別，並設置專屬集合區與賽道，同時區分大、中、小型犬分批出發，讓大小朋友與萌寵皆可安心放電享受愉快周末。

今年7-ELEVEN設計了專屬跑衣、運動毛巾、完賽獎牌及完賽禮，兼具設計與實用性，同時再加碼贈送6公里組一只超大容量環保踏青水壺、11公里組則可獲得10周年限定運動側背包；全新組別更是有超萌參賽禮，「國家未來隊」有親子跑衣及專屬設計的親子限定獎牌，「愛心寵物隊」則有為了汪汪們準備的領巾、實用拾便器與外出摺疊碗。

此外，為了服務全台粉絲，今年報名禮領取管道開放提供更多元便利選擇，除了宅配領取外，粉絲還可選擇就近在全台任一間7-ELEVEN門市進行取貨，同時只要在8月20日前報名並完成繳費第10屆「OPEN! RUN」任一組別，還可參加早鳥禮的抽獎。

●2024 OPEN! RUN報名資訊

報名日期：7月24日起至10月13日23：59（名額額滿為止）

活動日期：12月8日

活動地點：高雄夢時代前時代大道及周邊道路