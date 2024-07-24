快訊

凱米「完全沒受山脈阻擋」 粉專：完美的大型颱風教科書

強烈颱風凱米現在走到哪了？ 數千人怕爆湧YouTube一頻道緊盯動態

尼泊爾客機墜毀起火！現場黑煙竄天 機上19人生死未卜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024「OPEN! RUN」迎接10周年！7月24日起開放報名　首度新增「親子友善、毛小孩組別」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
2024 OPEN! RUN迎接10周年，7月24日起開放報名。圖／7-ELEVEN提供
2024 OPEN! RUN迎接10周年，7月24日起開放報名。圖／7-ELEVEN提供

大型親子路跑「OPEN! RUN」今年邁入第10屆，去年吸引近4萬人次到場共襄盛舉，今年即將於12月8日在高雄夢時代賽道與粉絲們再度見面，7月24日起開放報名，更首度推出全新親子友善「3公里國家未來隊」以及汪汪萌寵「2公里愛心寵物隊」兩種組別。今年報名禮領取管道也首次開放全台7-ELEVEN門市取貨，報名並繳費完成在路跑結束後可加碼獲得100點OPENPOINT點數回饋。

「OPEN! RUN」迎接10周年到來，除了歷屆報名人數踴躍的11公里、6公里、3公里等組別外，首次推出2種全新組合。7-ELEVEN表示觀察到歷屆賽事許多爸媽都會帶著幼齡寶貝一同參賽，此次特別規劃親子友善「3公里國家未來隊」，家長可帶著一位3歲（含）以下幼兒挑戰全程，建議幼兒可乘坐嬰兒車一同起跑；同時也針對家中重要毛孩成員們提供了「2公里愛心寵物隊」組別，並設置專屬集合區與賽道，同時區分大、中、小型犬分批出發，讓大小朋友與萌寵皆可安心放電享受愉快周末。

今年7-ELEVEN設計了專屬跑衣、運動毛巾、完賽獎牌及完賽禮，兼具設計與實用性，同時再加碼贈送6公里組一只超大容量環保踏青水壺、11公里組則可獲得10周年限定運動側背包；全新組別更是有超萌參賽禮，「國家未來隊」有親子跑衣及專屬設計的親子限定獎牌，「愛心寵物隊」則有為了汪汪們準備的領巾、實用拾便器與外出摺疊碗。

此外，為了服務全台粉絲，今年報名禮領取管道開放提供更多元便利選擇，除了宅配領取外，粉絲還可選擇就近在全台任一間7-ELEVEN門市進行取貨，同時只要在8月20日前報名並完成繳費第10屆「OPEN! RUN」任一組別，還可參加早鳥禮的抽獎。

●2024 OPEN! RUN報名資訊

報名日期：7月24日起至10月13日23：59（名額額滿為止）

活動日期：12月8日

活動地點：高雄夢時代前時代大道及周邊道路

報名方式：本活動一律採伊貝特網路報名，並於7-ELEVEN ibon完成繳費，參加者須於網路報名後3日內完成繳費，即為完成報名程序。完整活動詳情請見伊貝特報名網。

今年OPEN! RUN路跑活動首度推出全新汪汪萌寵「2公里愛心寵物隊」組別。圖／7-ELEVEN提供
今年OPEN! RUN路跑活動首度推出全新汪汪萌寵「2公里愛心寵物隊」組別。圖／7-ELEVEN提供
迎接「OPEN! RUN」10周年，今年7-ELEVEN設計了專屬跑衣、運動毛巾、完賽獎牌及完賽禮，11公里組可再獲得10周年限定運動側背包。圖／7-ELEVEN提供
迎接「OPEN! RUN」10周年，今年7-ELEVEN設計了專屬跑衣、運動毛巾、完賽獎牌及完賽禮，11公里組可再獲得10周年限定運動側背包。圖／7-ELEVEN提供
今年OPEN! RUN路跑活動首度推出全新親子友善「3公里國家未來隊」組別。圖／7-ELEVEN提供
今年OPEN! RUN路跑活動首度推出全新親子友善「3公里國家未來隊」組別。圖／7-ELEVEN提供
迎接「OPEN! RUN」10周年，今年7-ELEVEN設計了專屬跑衣、運動毛巾、完賽獎牌及完賽禮，6公里組加碼贈送一只超大容量環保踏青水壺。圖／7-ELEVEN提供
迎接「OPEN! RUN」10周年，今年7-ELEVEN設計了專屬跑衣、運動毛巾、完賽獎牌及完賽禮，6公里組加碼贈送一只超大容量環保踏青水壺。圖／7-ELEVEN提供
迎接「OPEN! RUN」10周年，今年7-ELEVEN設計了專屬跑衣、運動毛巾、完賽獎牌及完賽禮。圖／7-ELEVEN提供
迎接「OPEN! RUN」10周年，今年7-ELEVEN設計了專屬跑衣、運動毛巾、完賽獎牌及完賽禮。圖／7-ELEVEN提供

寵物 愛心 親子

延伸閱讀

小米決心挑戰世界！推出SU7 Ultra原型車 預約10月挑戰紐柏林

小改款Volkswagen Golf GTI Clubsport與Golf R準備上市！德國市場預售開跑

背出高雄「十全十美」路名 就饗夢時代店海陸套餐88折

路跑永續論壇擴展國際連結 8月30日台中登場

相關新聞

北市藥局藥品回收5年減逾1500公斤 衛生局曝可能收過「違禁品」

台北市針對12區聯醫、社區藥局設置「居家廢棄藥品針具檢收站」，迄今共有380個站點，衛生局表示，近年來民眾對於藥物回收觀...

郵輪旅遊爭議 高市消保官：沒有走的行程應退費

3000多名旅客21日從基隆港搭歌詩達郵輪前往沖繩，受颱風影響5日遊縮短成4天，今天返台停靠高雄港，近百名旅客要求合理賠...

截至7月來台觀光逾410萬人次 李孟諺：下半年全力衝刺

交通部長李孟諺24日指出，截至7月來台國際觀光旅客人次已達410幾萬，而我國的觀光旺季落在下半年，將全力衝刺。至於禁團令...

酒駕連坐重罰 車被偷走酒駕 為何不用吊扣牌照？

藝人王柏傑日前酒駕遭法辦，駕駛的車輛為藝人女友謝欣穎所有，依2022年3月新修訂的道路交通管理處罰條例規定，謝的車得遭吊扣牌照2年。酒駕連坐罰扣牌時有所聞，不過，桃園市一名倒霉車主將車送到保養廠，6月間竟遭竊賊偷走還酒駕，事後警方並未將該車吊扣牌照，罕見將酒駕車輛連同牌照發還車主。

花東3法能提供安全的路？ 李孟諺：可行性報告8月出爐

國民黨立委傅崐萁提出花東三法（環島高鐵、花東快及國6東延特別條例），引發熱議。交通部長李孟諺接受Yahoo《齊有此理》專...

2024「OPEN! RUN」迎接10周年！7月24日起開放報名　首度新增「親子友善、毛小孩組別」

大型親子路跑「OPEN! RUN」今年邁入第10屆，去年吸引近4萬人次到場共襄盛舉，今年即將於12月8日在高雄夢時代賽道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。