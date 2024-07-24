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颱風天居家上班別久坐 「有痔青年」4原則避惡化

中央社／ 台北24日電

颱風凱米襲台，部分民眾可能得居家上班。醫師提醒，有痔瘡問題的患者注意「不久坐」等4原則，避免症狀惡化。

痔瘡是許多人的難言之隱，台北醫學大學附設醫院大腸直腸外科醫師王偉今天透過新聞稿說明，痔瘡為肛門靜脈壓力增高、血液回流不良引起的局部組織腫脹，誘發原因有長時間坐著或站立、攝取水分及蔬果不足、排便時久坐馬桶、缺少運動、肥胖與懷孕等。

王偉表示，若想減輕症狀，基礎保養與生活習慣都需要調整，包含不要久坐久站，避免肛門壓力上升，建議每坐1小時就起身活動；不要拉長排便時間，有便意再去廁所，避免如廁時長時間使用手機。同時，每天要攝取1.5至2公升水分且要多吃蔬果、全穀類等膳食纖維，促進腸道蠕動。

王偉觀察到近年興起的居家遠距工作模式，雖然讓上班變得更加便利，卻也為「有痔青年」帶來隱憂。他近期收治1名20歲出頭的年輕男子，從事設計工作，時常一坐就超過10小時，因長達3、4個月排便後馬桶血跡斑斑，再加上飽受下半身疼痛困擾，求醫檢查才發現是痔瘡所致。

痔瘡常見症狀，有疼痛與異物感、肛門周圍搔癢、排便後出血、肛門腫塊與分泌物。依嚴重程度可分為4級，痔瘡未突出肛門為第1級，排便後痔瘡突出肛門、自動縮回為第2級，若需外力協助推回為第3級，王偉說，這名年輕男子的症狀已是第4級，痔瘡突出肛門，完全無法推回。

若痔瘡有疼痛、出血等急性症狀，建議溫水坐浴緩解症狀，肛門患部完整浸泡溫水，每次10分鐘，1天可重複多次，坐浴後以紙巾或毛巾吸乾，避免多餘擦拭造成刺激不適。王偉提醒，若症狀未見改善，甚至影響生活品質，千萬別害羞不敢就醫，建議及早評估，以利選擇適合治療。

久坐 痔瘡 馬桶

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