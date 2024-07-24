回響／「花蓮不能沒有太魯閣」 李孟諺：估年底仍會部分開放

聯合報「陽光行動」23日以「直擊 中橫、太魯閣震後創傷」專題報導，點出中橫公路在地震與大雨衝擊下，成為一條永遠痊癒不了的道路，並探討受地震衝擊的太魯閣國家公園是否該休養生息。交通部長李孟諺接受Yahoo《齊有此理》專訪表示，長遠來講比較容易崩塌的道路要再去規畫及檢討，但「花蓮真的不能沒有太魯閣」，預估年底還是會部分開放。

對於脆弱山區道路要休養生息還是火速搶通？李孟諺指出，有些山區路段周邊有聚落，也有民眾居住，或是當地產業必須運送農產品，還是有短時間搶通的必要性，但這些容易崩塌的道路，很多都是早年山區的削邊坡，或是沿著河谷興建，由於是削邊坡開闢而成，難免也會受河谷沖刷或是山坡崩塌，所以長遠來講，比較容易崩塌的道路是要再去整體規畫及檢討的路線。

李孟諺進一步表示，若經評估起它還是有存在的必要性，長遠來講，有一個比較永久性的減災、避災路線是比較好。但按照現況來看，必須先強化路線的安全，有些要用明隧道，有些甚至是邊坡，還是有必要思考如何讓它比較安全，減少崩塌與災損。

對於此次地震後太魯閣國家公園受損嚴重，李孟諺說，太魯閣不只是對花蓮影響，對台灣的國際觀光客也有影響，因為它有一點被視為亞洲的大峽谷，許多國外觀光客都是慕名而來。現階段交通部訂一個目標，就是在今年底前先修復長春祠以東到太魯閣牌樓口，至少有一部分可以開放。

被問到是否有可能放著，讓大地休養生息？李孟諺表示，這一段是屬於風險比較小、比較安全，目前看到可以修復跟整理回來的地方，所以目前預估是在年底開通道路、修復跟開放風景區，花蓮真的不能沒有太魯閣。

李孟諺也說，除了太魯閣以外，現在也要尋找花蓮其他的亮點，比如說當地人常講的「一鎮兩潭三里」，以及多處的農場。一鎮就是慢活筱鎮鳳林鎮，兩潭就是七星潭、鯉魚潭，三里就是富里、玉里跟東里，這3個里的特色就是有蠻多藝文人士、文創進駐，還有豐富的鐵道觀光，雖然這些可能還不具國際知名度，但對國內旅遊也有吸引力。