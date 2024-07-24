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7成民眾未使用成人健檢 台南篩檢利用率僅3成

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國民健康署近年來雖提供國人各項免費健檢，但利用率不高，台南也僅3成利用率，顯示有7成民眾未善用，因此，奇美醫學中心與南市衛生局近期共同呼籲，唯有定期接受成人健康檢查，才能為自己的健康把關。記者萬于甄／攝影
國民健康署近年來雖提供國人各項免費健檢，但利用率不高，台南也僅3成利用率，顯示有7成民眾未善用，因此，奇美醫學中心與南市衛生局近期共同呼籲，唯有定期接受成人健康檢查，才能為自己的健康把關。記者萬于甄／攝影

現代人生活繁忙，且普遍缺乏運動，加上飲食習慣問題，許多疾病都會悄悄找上門，國民健康署雖會提供各項免費健檢，但利用率不高，台南僅3成利用率，顯示有7成民眾未善用；奇美醫學中心與南市衛生局近期共同呼籲，唯有定期接受成人健康檢查，才能為自己的健康把關。

衛生局長李翠鳳指出，在台灣成人健檢利用率不高，其中，國民健康署雖提供40至64歲民眾每3年1次篩檢，而台南的利用率僅3成，全國也僅2成6；65歲以上可每年健檢一次，但卻也只有2成8的利用率，希望民眾能善用此項服務，以期能早期發現、早期治療。

奇美醫院家庭醫學部主治醫師謝佳真也說，根據世界衛生組織統計，心血管疾病每年會造成全球約1790萬人死亡，而心血管疾病風險因子包括血壓、血脂、血糖升高及肥胖等，若能早期辨識出高危險族群，確實追蹤治療，就能減少後續心血管疾病的發生。

她提到，門診中一名45歲男子，自認身體狀況還不錯，也無慢性病史，但卻在接受成人預防保健檢查時，發現有高血壓、高血脂及糖尿病等狀況，三高一次找上門，經詢問下得知，因病人平時嗜甜又少運動，雖沒有任何不適，卻已隱藏著嚴重的慢性疾病風險。

謝佳真指出，針對前述案例相似的情況，不勝枚舉，民眾除定期健檢外，身體健康也應從日常生活做起，建議飲食應以少油、少鹽、少糖、高纖為原則，攝取天然原型食物，多喝白開水取代含糖飲料，養成運動習慣，若有慢性疾病者，則應規則服藥、定期回診，減少併發症發生。

奇美醫院表示，為促使民眾提升健檢意願、關注自我健康，在門診健檢中也推出「健康哈伯站」，讓民眾在門診儲能獲得醫療資源外，也能促進民眾健康。

健檢 心血管疾病 衛生局

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