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凱米睜開颱風眼！強度達中颱上限直逼強颱 接著3股勢力將衝擊台灣

凱米進逼 專家示警中南部：颱風中心過山後引進西南氣流

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
凱米颱風今天清晨5時的中心位置在宜蘭的東南方約250公里之處，以每小時11轉16公里速度，向西北西轉西北進行。圖／取自中央氣象署網站
凱米颱風今天清晨5時的中心位置在宜蘭的東南方約250公里之處，以每小時11轉16公里速度，向西北西轉西北進行。圖／取自中央氣象署網站

中度颱風凱米強勢侵台，根據中央氣象署最新資料顯示，凱米颱風中心目前在宜蘭東南方海面，向西北西移動，其暴風圈逐漸進入台灣東半部、台中以北及嘉義以南陸地。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今晚到明天白天風雨最大，中南部風雨起來的時間，預估是今天下午到晚上後才會比較明顯。

根據中央氣象署預報資料，凱米颱風今天清晨5時的中心位置在宜蘭的東南方約250公里之處，以每小時11轉16公里速度，向西北西轉西北進行。氣象署持續發布海上、陸上颱風警報。

吳聖宇表示，颱風中心往宜蘭方向走，沒意外的話會在宜蘭附近登陸，然後再通過北台灣。所謂的意外，就是注意中心靠近宜蘭外海時，會不會受到地形影響，而開始出現往南打轉的現象。

他說，在過去的個案中曾經發生過好幾次，每次中心打轉後，中心的強度都會銳減，但是也讓環流跟地形交互作用多了好幾個小時。速度變慢，雨量也因此下得更多，特別是中南部西南氣流被拉進來，雨量累積可能會很驚人。氣象署預報中南部山區的總雨量高達1800毫米，比颱風中心直接經過的北台灣1300毫米還多，務必要注意。

吳聖宇表示，颱風中心周五進入台灣海峽後，仍將持續引進西南到偏南風，雖然不是西南氣流等級，但是西半部苗栗以南到高屏、台東一帶都還是會有較大雨勢，仍要小心。周末容易有午後大雷雨，提醒要注意。

凱米颱風的影響分兩部分，吳聖宇表示，第一是核心直接撞擊的宜蘭到大台北，以及桃竹苗等地。第二是颱風中心過山後引進的西南氣流，雖然時間不長，但是下雨時雨量也會很大，千萬不要以為颱風就不來了，中南部務必要小心。

凱米颱風今天清晨5時的中心位置在宜蘭的東南方約250公里之處，以每小時11轉16公里速度，向西北西轉西北進行。圖／取自中央氣象署網站
凱米颱風今天清晨5時的中心位置在宜蘭的東南方約250公里之處，以每小時11轉16公里速度，向西北西轉西北進行。圖／取自中央氣象署網站

凱米颱風 宜蘭 雨量

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