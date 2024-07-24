凱米颱風暴風圈提早觸陸 粉專：深夜在宜蘭至北花蓮間登陸

凱米颱風已增強接近中颱上限，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，暴風圈稍早也擴大至250公里，有暖水區大補丸和西南季風加持，增強速度非常快。凱米接手巴比侖颱風的西南季風水氣之後，體型快速膨脹，範圍超級大。今天下午起風雨持續增強，到了夜晚至明天整天，是各地風雨最強、感受最明顯時刻。北部、宜花防強風，中部、南部防致災性的強降雨。󠀠󠀠

另外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，凱米較預期偏西移動，目前暴風圈已提早接觸東半部陸地，受到颱風環流影響，北部、東半部及中南部山區已有明顯雨勢，隨著颱風靠近，各地的風雨也將逐漸加大。颱風在靠近的過程中仍持續增強，路徑也有機會出現不規則擺盪，留意最新的颱風動態，切勿掉以輕心。󠀠

至於登陸地點和時間？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，當颱風靠近宜花近海時，其環流有機會跟中央山脈產生互動，而出現幾個小時的不規則走勢（打轉或飄移）。預計今天深夜左右在宜蘭至北花蓮間登陸。明天清晨在桃園至苗栗間出海，繼續朝中國福建前進。

強度部分，󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，凱米吸收大量西南季風水氣，環流廣泛，加上台灣東方海域海溫高、海水熱焓量充足，加上豐沛水氣支持，凱米將持續增強，預計今天下半天將達顛峰狀態，有機會逼近強烈颱風。