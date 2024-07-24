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健康你我他／自在獨立又好學 貓熊升級成蝴蝶

聯合報／ 文／盧素梅（北市文山）
今年退休力測驗，我拿到69分、高於平均的59分，很開心進步了。圖／盧素梅提供
今年退休力測驗，我拿到69分、高於平均的59分，很開心進步了。圖／盧素梅提供

去年首度做「六種動物測驗你的退休力」，結果是「做自己貓熊」，退休力52分，低於平均值57分；今年再做測驗，則是「翩翩蝴蝶」，分數69分，高於平均的59分，很開心退休力進步了，也正好再度檢視自己的退休力。

我周遭有些朋友已退休，但大部分仍像我還在工作，但已經開始思考退休生活。每當有人問我何時要退休時，我只能無奈解釋自己退休後的金流還不夠，五年級中段班的我，得等到65歲才能請領勞保的月退。

再者，我認為退休後要找到興趣或是志業，否則就會無所事事，恐老化得更快，例如有朋友退休後迷上攝影、有人到處旅遊，努力為退休後生活增添色彩。

「從毛毛蟲蛻變的你重視自我成長，非常獨立，但輕盈脆弱，要在健康方面多加一把勁，並多一點社會參與。」這次測驗，我在自在獨立及活躍好學獲得滿分，財務也有80分，健康及社會連結則分數偏低，需要再加強，才能像蝴蝶真正翩翩飛翔。

俗語說「要活就要動」，尤其年紀愈大更要多活動，除了可以提升活力外，也可以增進身體健康。此外，一旦離開職場，朋友就變得很重要，因此老朋友、老同學就要多連繫，或是透過興趣找到志同道合的新朋友，才能增加社會的連結。這兩者都是現在的我，要努力的目標，否則等到真正退休再準備就太慢了。

朋友 自我成長 蝴蝶

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