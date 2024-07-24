聽新聞
test
0:00 / 0:00
健康你我他／自在獨立又好學 貓熊升級成蝴蝶
去年首度做「六種動物測驗你的退休力」，結果是「做自己貓熊」，退休力52分，低於平均值57分；今年再做測驗，則是「翩翩蝴蝶」，分數69分，高於平均的59分，很開心退休力進步了，也正好再度檢視自己的退休力。
我周遭有些朋友已退休，但大部分仍像我還在工作，但已經開始思考退休生活。每當有人問我何時要退休時，我只能無奈解釋自己退休後的金流還不夠，五年級中段班的我，得等到65歲才能請領勞保的月退。
再者，我認為退休後要找到興趣或是志業，否則就會無所事事，恐老化得更快，例如有朋友退休後迷上攝影、有人到處旅遊，努力為退休後生活增添色彩。
「從毛毛蟲蛻變的你重視自我成長，非常獨立，但輕盈脆弱，要在健康方面多加一把勁，並多一點社會參與。」這次測驗，我在自在獨立及活躍好學獲得滿分，財務也有80分，健康及社會連結則分數偏低，需要再加強，才能像蝴蝶真正翩翩飛翔。
俗語說「要活就要動」，尤其年紀愈大更要多活動，除了可以提升活力外，也可以增進身體健康。此外，一旦離開職場，朋友就變得很重要，因此老朋友、老同學就要多連繫，或是透過興趣找到志同道合的新朋友，才能增加社會的連結。這兩者都是現在的我，要努力的目標，否則等到真正退休再準備就太慢了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言