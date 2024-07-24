控制不了的顫抖症 老年人盛行率20%

你有手抖的困擾嗎？當飢餓、緊張、寒冷時，常會不由自主抖動，但若是寫字、飲食、刷牙、手拿物品等進行手部動作時，還是抖個不停，小心是「原發性顫抖症」。雙和醫院神經內科主治醫師黃立楷表示，顫抖症容易與巴金森病搞混，不過還是可以從特徵症狀判別。

黃立楷說，巴金森病會出現行動緩慢、肌肉關節僵硬，當身體處於靜止休息狀態時，顫抖現象愈加明顯。顫抖症則是做事用力時雙手發抖，常有著規律的振動頻率，屬於常見的神經疾病之一，好發於高齡族群，老年人的盛行率高達20%，是巴金森病的5倍之多。

「原發性顫抖症」的成因非常複雜，除了基因，還包括常喝咖啡及燒烤食物、抽菸等環境因素，至今還找不到致病原因。台大醫學院藥理學科暨研究所副教授潘明楷發現顫抖症的核心機轉，找出「神經運算數學」機制，是緩解病患顫抖症狀的新契機。

潘明楷表示，原發性顫抖症目前在臨床治療上的困境，只有美國FDA核准的唯二藥物，且對於50%的病患無效。手術治療則以磁振導引超音波燒灼術（神波刀）進行腦部電刺激或破壞，但是效果幾年後就會慢慢減退。

潘明楷的團隊透過數學、光電科技結合生物學，鑽研顫抖症的核心機轉，從「顫抖的本質」推算出頻率是如何產生，進而研究大腦和小腦之間神經迴路的動態變化，接著進行頻率調控研究。透過周期電刺激術干擾顫抖的頻率，可緩解病患顫抖症狀，成果於今年5月登上國際頂尖期刊「科學轉譯醫學」（Science Translational Medicine）。

潘明楷表示，顫抖症患者都有4到12秒間的抖動頻率，為追蹤高速頻率變化，研究團隊開發一系列光電技術，找出小腦內的共振迴路，打破過往「大腦跟小腦間的共振」觀念，直攻小腦的不正常神經元共振。

令人束手無策的顫抖症，透過生醫與光電科技的跨領域結合，有了治療新曙光，未來有機會運用在小腦萎縮症及其他腦部退化疾病。