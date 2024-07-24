快訊

6縣市深夜急轉彎！除金門外 全台24日皆停班停課 詳見列表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

退休力／壁掛式植栽 天然空氣清淨機

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
家中灰塵較多地方，可放波士頓腎蕨等室內植物，幫助室內空氣淨化。圖／葉淑玲提供
家中灰塵較多地方，可放波士頓腎蕨等室內植物，幫助室內空氣淨化。圖／葉淑玲提供

經過新冠疫情洗禮，「壁掛式植栽」廣受民眾歡迎，園藝治療師、壁掛式植栽老師葉淑玲表示，壁掛式植栽是將植物種植在板子上，就好像一幅美麗的畫，而上面的植物充滿生命力，也可以產生「天然室內空氣清淨機」效果，幫助捕抓空氣灰塵、過濾有機室內汙染物，同時將二氧化碳轉化為氧氣，有益呼吸道健康。

好養又能美化居家

聯合報健康事業部將於8月3日舉辦退休力「壁掛式植栽（植物上板）手作」課程，葉淑玲老師將一步步引導學員從板子的上色到為植物塑形，乃至學習植物的種植、照顧等，逐步完成壁掛式植栽作品。葉淑玲說，製作壁掛式植栽很好上手，只要根據植物特性按時澆水，植物非常好養、好種，連90歲新手奶奶也能輕易完成作品，因此，有愈來愈多人感受到壁掛式植栽的魅力與製作樂趣。

壁掛式植栽老師葉淑玲。圖／葉淑玲提供
壁掛式植栽老師葉淑玲。圖／葉淑玲提供

在葉淑玲印象中，曾有高中女老師來學習壁掛式植栽課程，原本她兒子不太贊成，擔心植物可能不好養，沒想到這位老師完成作品後，將壁掛式植栽掛在客廳牆上，兒子一回家，發現家中氣氛大為不同，居家美感提升不少，且綠色植物也讓家中洋溢著旺盛生命力，他大為改觀，反要求媽媽在家中多掛一些壁掛式植栽，讓家庭氛圍更有質感、美感，家人情緒也更和樂、穩定。

有人工光源就能活

葉淑玲指出，環保署曾推薦蕨類、毬蘭類、黃金葛類、山蘇等植物可幫助淨化室內空氣，像黃金葛類植物可產生垂吊感覺，便很適合進行壁掛式植栽，近來很受歡迎的蕨類，也是很好選項，而壁掛式植栽通常是中、低光需求，所以只要接觸到一些人工光源即可順利存活，澆水頻率則是視植物種類而定，只要適時澆水，多半很容易活下去。

親手烤木紋樂趣多

在壁掛式植栽課程中，葉淑玲說，學員也將學習用噴槍為板子烤出獨一無二的木紋，並用鋁線做掛勾、鎖螺絲，學員可以充分體會手作樂趣，如果與親朋好友一起來手作、學習，更能互相交流、共同分享，享受開心時光。

葉淑玲希望學員在上課過程中，可以感受到壁掛式植栽的旺盛生命力與迷人美感，同時享受壁掛式植栽所帶來的健康好處，無論是綠色植物所產生的紓壓、健康效果或幫助清淨空氣，對自己、家人而言，都是首選禮物，而壁掛式植栽好養、好上手特性，更容易讓學員獲得家人、兒孫的讚美、肯定，也更有成就感、自信。

退休5力課程

實(食)用園藝系列—輕鬆打造植感居家生活

日期：

8月03日(六) 壁掛式植栽（植物上板）手作

8月10日(六) 植物心南向—南洋辛香料

8月24日(六) 養顏美容的蘆薈與健胃解毒的紫蘇

8月31日(六) 石蓮花與多肉小森林

時間：下午2時至4時

地點：

台北市大安區信義路四段273號4樓

洽詢：02-8692-5588 轉5869

家人 黃金

延伸閱讀

竹北改善東興國中及嘉豐國小周邊道路 促通行安全

新北石門區有台灣最北圓環 助交通順暢減少車禍

整理門面綠美化 汐止長青里盼認養國有地

影響搬東西他隨手折斷民宅植栽樹枝 法官判罰1萬代價大

相關新聞

颱風天泡麵配罐頭 譚敦慈教你聰明吃

凱米颱風逼近，民眾開始搶購防颱物資，傳統市場、連鎖賣場陸續湧入買菜人潮。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，颱風不會...

本土新冠單周124死 寫11個月新高

新冠疫情連兩周降溫，疾管署預估八月中旬可脫離流行期，不過，落後指標「死亡數」卻寫下近一年新高，上周死亡病例數為一二四例，...

租屋電費新制上路 房東轉嫁漲租

租屋電費新制7月15日上路，房東若違反規定超收電費，最高可處50萬元罰鍰，有租客指控房東直接漲租金，內政部昨表示，已掌握...

龜山助弱勢高齡租屋 僅1人成功

桃園市龜山區空屋率居高不下，區公所去年推出「銀髮安租」計畫，提供房東三年最高十萬元修繕補助，盼提供弱勢長者承租，但房東考...

高齡長者換居難 社福團體：政府應當房東

高齡長者換居難，社福團體建議政府可與社福團體合作，先由社福團體承租房源再轉租給弱勢長者，以消減房東對高齡租客的疑慮。

「長者換居」計畫 竹苗掛零、台北僅9件

台灣明年將進入超高齡社會，六十五歲以上長者人口將占兩成。內政部近年為解決老人困在無電梯老宅問題，在包租代管政策推出「長者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。