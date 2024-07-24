退休力／壁掛式植栽 天然空氣清淨機

經過新冠疫情洗禮，「壁掛式植栽」廣受民眾歡迎，園藝治療師、壁掛式植栽老師葉淑玲表示，壁掛式植栽是將植物種植在板子上，就好像一幅美麗的畫，而上面的植物充滿生命力，也可以產生「天然室內空氣清淨機」效果，幫助捕抓空氣灰塵、過濾有機室內汙染物，同時將二氧化碳轉化為氧氣，有益呼吸道健康。

好養又能美化居家

聯合報健康事業部將於8月3日舉辦退休力「壁掛式植栽（植物上板）手作」課程，葉淑玲老師將一步步引導學員從板子的上色到為植物塑形，乃至學習植物的種植、照顧等，逐步完成壁掛式植栽作品。葉淑玲說，製作壁掛式植栽很好上手，只要根據植物特性按時澆水，植物非常好養、好種，連90歲新手奶奶也能輕易完成作品，因此，有愈來愈多人感受到壁掛式植栽的魅力與製作樂趣。

壁掛式植栽老師葉淑玲。圖／葉淑玲提供

在葉淑玲印象中，曾有高中女老師來學習壁掛式植栽課程，原本她兒子不太贊成，擔心植物可能不好養，沒想到這位老師完成作品後，將壁掛式植栽掛在客廳牆上，兒子一回家，發現家中氣氛大為不同，居家美感提升不少，且綠色植物也讓家中洋溢著旺盛生命力，他大為改觀，反要求媽媽在家中多掛一些壁掛式植栽，讓家庭氛圍更有質感、美感，家人情緒也更和樂、穩定。

有人工光源就能活

葉淑玲指出，環保署曾推薦蕨類、毬蘭類、黃金葛類、山蘇等植物可幫助淨化室內空氣，像黃金葛類植物可產生垂吊感覺，便很適合進行壁掛式植栽，近來很受歡迎的蕨類，也是很好選項，而壁掛式植栽通常是中、低光需求，所以只要接觸到一些人工光源即可順利存活，澆水頻率則是視植物種類而定，只要適時澆水，多半很容易活下去。

親手烤木紋樂趣多

在壁掛式植栽課程中，葉淑玲說，學員也將學習用噴槍為板子烤出獨一無二的木紋，並用鋁線做掛勾、鎖螺絲，學員可以充分體會手作樂趣，如果與親朋好友一起來手作、學習，更能互相交流、共同分享，享受開心時光。

葉淑玲希望學員在上課過程中，可以感受到壁掛式植栽的旺盛生命力與迷人美感，同時享受壁掛式植栽所帶來的健康好處，無論是綠色植物所產生的紓壓、健康效果或幫助清淨空氣，對自己、家人而言，都是首選禮物，而壁掛式植栽好養、好上手特性，更容易讓學員獲得家人、兒孫的讚美、肯定，也更有成就感、自信。