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租屋電費新制上路 房東轉嫁漲租

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
租屋電費新制月中上路。圖／聯合報系資料照片
租屋電費新制月中上路。圖／聯合報系資料照片

租屋電費新制7月15日上路，房東若違反規定超收電費，最高可處50萬元罰鍰，有租客指控房東直接漲租金，內政部昨表示，已掌握個案房屋業者，並請縣市政府查明實情，瞭解相關租約是否符合住宅租賃定型化契約規定，如有違反，將依規定輔導改正及裁罰。

根據新制，租屋電費以用電度數計費，房東收電費不得超過當期電費單每度平均電價；不以電度數計費的話，房東收取電費不得超過電費單每期電費總額。公共設施電費部分，未辦分攤併入租屋電費內者不得額外收。

但有民眾發文指自己在新竹縣竹北租房，房屋業者公告7月18日後簽約的新房客和續約者要調漲費用，雖電費由一度5元調為3元，但每月租金調漲500元，還加收電梯設備及飲水機維護費300元。如果套房每月租金是8500元，就會變成9300元，調漲約1成。

內政部指出，租屋電費新制主要是讓租屋電費計收更加公平合理，符合實收實付原則，並未造成實際電費負擔增加，呼籲房東不應以此作為調漲租金理由或巧立名目，將電費轉嫁房客負擔。

內政部進一步表示，房東如違反租屋電費新制規定超收電費，或於租約期間變相調整項目費用或調漲租金，均已違反住宅租賃定型化契約規定，房客可向縣市政府消保或地政單位提出申訴或檢舉，經主管機關限期改正仍不改正，依消保法最重可處50萬罰鍰，並按次處罰。

內政部提醒租屋族，無論新訂或續訂租約，應透過租賃實價登錄及各租屋平台多方查價比較；訂約前也務必確認租賃期間所應負擔之相關費用、內容及支付方式是否合理公平，並於租約中書面明定，以保障租屋權益。

內政部 房東 調漲

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