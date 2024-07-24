高齡長者換居難 社福團體：政府應當房東

高齡長者換居難，社福團體建議政府可與社福團體合作，先由社福團體承租房源再轉租給弱勢長者，以消減房東對高齡租客的疑慮。

「獨居老人在租屋處過世的風險，是房東最大的硬傷。」長期關懷失依、失智、失能三失老人的華山基金會桃園八德站長李紹恩說，即使社福單位承諾定期探訪老人，也難完全消除房東的憂慮。

李紹恩認為，政府其實可以自己當房東，多釋出社宅租給弱勢族群；而政府對參與包租代管計畫的房東雖提供稅制優惠，但宣傳力度不足，可在各里舉辦說明會，吸引更多「愛心房東」加入。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，房東的擔憂情有可原，建議政府可與社福團體合作，先協助社福團體承租再轉租給弱勢長者，由社福團體當弱勢租客的後盾，並給予長者陪伴和支持。

呂秉怡舉例，崔媽媽基金會與北市府合作，在萬華莒光社宅推「友善二房東」計畫，由基金會承租社宅，再轉租給獨居長者或弱勢家庭，期間會由基金會負責與房東溝通、定期繳納租金，基金會也與芒草心、人生百味等社福團體持續關注入住者狀況，共同解決可能出現的問題，這種模式能讓房東安心，值得推廣。