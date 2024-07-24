龜山助弱勢高齡租屋 僅1人成功

桃園市龜山區空屋率居高不下，區公所去年推出「銀髮安租」計畫，提供房東三年最高十萬元修繕補助，盼提供弱勢長者承租，但房東考量長者恐繳不出房租或在屋內過世，迄今僅成功媒合一名經濟弱勢長者入住。

二○二二年龜山區空屋率曾居全台之冠，空屋數高達七四八九戶，但區公所發現，許多房東寧讓房屋閒置，也不願給高齡者，原因是害怕長者欠租、有囤積症，或因孤獨死導致房屋變凶宅等問題。區公所員工李夏苹說，曾遇過九十多歲的老伯被房東趕出門，老伯茫然看著天空嘆「我們要去哪裡啊？」神情憂愁，令人鼻酸。

龜山區公所分析，區內有類似遭遇的中低收入老人至少還有三、五十人，目前雖有包租代管方案，但桃園市中低收入老人占包租代管案件只占百分之五，凸顯該模式成效有限。

為解決高齡租屋困境，龜山區公所去年十一月起啟動「銀髮安租」方案，希望媒合房東及經濟弱勢長者。誘因包括簽約三年最高可獲十萬元修繕補助，及租金一萬五千元內免稅等優惠，一名膝蓋積水的郭伯伯因此成功租到住所，讓區公所員工和社工都流下感動的淚水，但這也是至今唯一一例。