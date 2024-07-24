「長者換居」計畫 竹苗掛零、台北僅9件

台灣明年將進入超高齡社會，六十五歲以上長者人口將占兩成。內政部近年為解決老人困在無電梯老宅問題，在包租代管政策推出「長者換居」計畫，但實際媒合件數至今仍為個位數，甚至掛零。地方政府坦言，推行困難主因是老年人不願離開原本生活圈。

搬家必經斷捨離 長者難接受

老舊住宅普遍缺乏電梯、無障礙設施，導致長者出入不便，台北市都發局二○二二年辦理「社會住宅高齡換屋試辦計畫」，但只成功媒合九件。都發局官員說，多數長者習慣公寓低樓層、實坪大、住戶單純的居住環境，擔心搬進社宅後要改變生活，包含就醫更不便，也難以接受搬家必經的斷捨離等，都影響長者搬家意願。

桃市府去年也開辦高齡友善換居社宅專案，協助長者搬到擁有無障礙設施的社宅，既有住宅交由政府包租代管，租金收入可抵社宅租金支出，但只六十三件參與媒合，七戶入住，成果不彰。

新北市府城鄉局至今有九十九件長者申請，六十七件符合資格，但長者因還在等待舊屋出租，或還在等待合適的社宅釋出，實際搬入社宅有十戶。

擔心失去人際網 老人不想搬

桃園市都發局長江南志坦言許多人雖認同政策理念，但難推行，多數老人家即使生活不便也不想搬家、換環境，擔心失去原有生活圈的人際網絡，桃園市成功媒合七件，多是下一代擔心長輩在原居所生活不便，才積極促成。

「他們不僅需要生理上的舒適，更需要心理上的安適。」江南志說，市府計畫在社宅增加適合老人家的活動，讓長輩維持社交，也增加對新環境的歸屬感。

新竹縣市、苗栗縣的長者換居方案，不是媒合數掛零，就是根本沒人申請。崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，各縣市推類似政策時方向有誤，「關鍵在長者能否、願意適應新環境」，而非單純提供電梯或無障礙空間。

呂秉怡強調，高齡長者對環境、人際網絡的依賴度和安定性需求極高，以日本為例，一個長者平均需要一點七年才能適應新環境，呼籲政策應從社福角度出發，換居前要先與長者和家人深入溝通、了解需求，再安排整個換居過程和相關配套。

呂秉怡說，目前各縣市推高齡者友善換居，多由都發局、住宅處主導，市府也應讓社會局和衛生局參與，甚至提升到府級討論，才能從長者實際需求出發，確保他們在舒適的環境中安享晚年。