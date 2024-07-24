颱風天泡麵配罐頭 譚敦慈教你聰明吃

凱米颱風逼近，民眾開始搶購防颱物資，傳統市場、連鎖賣場陸續湧入買菜人潮。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，颱風不會滯留太久，民眾不要一次囤積太多生鮮蔬果，大約買足2至3天的份量即可，以免浪費或是吃過量。

許多人會趁颱風來臨前，狂買泡麵、餅乾、糖果、罐頭，譚敦慈強調，不要急著買葉菜類，因為農民趕著搶收，可能會有農藥殘留超標問題。也提醒大家買回來的蔬菜要用清水洗，別加醋或小蘇打洗菜，避免農藥進入蔬菜中，反而「愈洗愈毒」。

譚敦慈建議，生鮮蔬果不要買太多，一方面怕塞滿冰箱影響食物保鮮，一方面若遇到停電，保存期限會大打折扣，吃不完更浪費。水果類不妨選購可放室溫的奇異果、牛番茄、香蕉等，蔬菜類則以馬鈴薯、地瓜、南瓜為主。另外，冷凍蔬菜透過殺菁及急速冷凍技術，保留營養成分，也可增添菜餚口感。

譚敦慈提到，如果擔心馬鈴薯發芽產生毒素，可以將蘋果和馬鈴薯存放在一起，讓蘋果釋放的乙烯抑制馬鈴薯晚點發芽。地瓜則可以先蒸過再烤乾，保留濕潤口感及較多的營養素，存放在冰箱，隨時都可以食用。

颱風天一定要吃泡麵嗎？「絕對必吃。」譚敦慈說，她平常不碰泡麵、罐頭，但是颱風天會特別享用國民美食。在煮法上，以「二次煮法」減鈉也讓油砍半。先將泡麵過熱水，等到麵條微軟、倒掉水，再加入第二次熱水，調味醬不要全下，避免攝取過量的鹽，另加入青菜和雞蛋，營養更均衡。

罐頭的部分，她推薦吃茄汁鯖魚，可以拌麵、配飯，或是加入地瓜、小黃瓜拌炒，作法非常簡單。譚敦慈提醒，罐頭其實不含防腐劑，打開後一定要盡速吃完，罐頭的湯汁不宜直接喝或是拌飯，以免吃下過多的鈉。

颱風天整天待在家裡，難以消耗脂肪，譚敦慈認為，吃下多少食物就要多運動瘦身，颱風天出不了門，在家也要讓身體動起來，強化肌肉及心肺，建議可以做原地快走、跳繩、登階運動等。