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本土新冠單周124死 寫11個月新高

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
新冠疫情連兩周降溫，疾管署預估八月中旬可脫離流行期。 本報資料照片
新冠疫情連兩周降溫，疾管署預估八月中旬可脫離流行期。 本報資料照片

新冠疫情連兩周降溫，疾管署預估八月中旬可脫離流行期，不過，落後指標「死亡數」卻寫下近一年新高，上周死亡病例數為一二四例，創下近十一個月以來單周新高。最年輕死亡個案為廿多歲男性，原本身體健康，沒有潛在病史，染疫後，死於腦炎、肺炎及中樞神經衰竭。

日本新冠疫情嚴峻，五月中旬迄今，連續十周上升。羅一鈞表示，當地每家醫療機構平均就診人數為十一點一八例，與七月初相較，多出一點四倍，主要流行病毒株為KP.3，病例多分布在東京、大阪、九州，發生率則以鹿兒島最高。

羅一鈞提醒，正值暑假旅遊旺季，病毒傳播風險增加，計畫至日本遊玩的國人應儘速接種新冠ＸＢＢ疫苗，以獲得免疫保護，並落實勤洗手、出入人多擁擠或空氣不流通場所時佩戴口罩等良好個人衛生習慣。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周（七月十六日至廿二日）新增七七三例新冠本土確定病例，較前一周新增八九六例，明顯下降；上周新增一二四例死亡病例，較前一周一○四例，上升趨勢明顯。

防疫醫師林詠青表示，上周最年輕死亡個案為廿多歲男性，沒有潛在病史，上一劑新冠疫苗接種於二○二二年，並未接種最新ＸＢＢ疫苗。六月中旬因肌肉痠痛等症狀，至診所就醫，後來出現抽搐、意識不清等重症跡象，家人緊急陪同就醫，急診醫師檢查發現，血壓偏低、新冠快篩陽性、肺部及腦部均發炎，插管後收治加護病房，但症狀持續惡化，於住院三周後不幸過世，死因為腦炎、肺炎及中樞神經衰竭。

郭宏偉表示，近四周變異株監測統計，本土病例檢出以JN.1占比最高，達百分之卅七，KP.3、KP.2及XD.1則占比上升，分別為百分之十八、百分之及百分之十一；而LB.1占比則下降至百分之十六。

新冠併發症本土病例趨勢。圖／疾管署提供
新冠併發症本土病例趨勢。圖／疾管署提供

新冠疫苗 疫情 醫師

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