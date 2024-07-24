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常吃過期品 五旬婦肉毒桿菌中毒
常吃過期食品的民眾可得小心，疾管署公布四年來首例肉毒桿菌中毒個案，南部五十多歲女性因腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、眼皮下垂、講話發音及吞嚥困難等症狀至急診，病情惡化，插管後送加護病房，住院一個多禮拜，使用呼吸器並插管。疫調顯示，常吃過期食品，應是導致中毒的原因。
肉毒桿菌中毒為第四類法定傳染病，依據疾管署監測資料顯示，近十年每年累計病例數介於○至六例，均為散發性病例。疾管署副署長羅一鈞表示，肉毒桿菌中毒後，若未適當治療，致死率達三成至六成；至於中毒原因，常為食品處理或保存不當，肉毒桿菌孢子在厭氧和低酸性環境下產生神經毒素。
羅一鈞表示，上次中毒個案係在發生在二○二○年七月，時隔四年，再度出現肉毒桿菌中毒個案，初步疫調，個案獨居，其非同住家人轉述，個案經常食用過期食品，在發病當天曾吃了過期包子。因個案仍使用呼吸器、插管，無法講話，因此，吃了哪個食品，而導致中毒，尚待確認。
羅一鈞指出，常見肉毒桿菌毒素來源有三：膨脹、生鏽或是凹陷的過期罐頭、未經高溫高壓殺菌的真空包裝食品、自製醃製農產品。
防疫醫師林詠青指出，食用被肉毒桿菌汙染食物，一旦中毒，症狀通常於攝食後十二至七十二小時出現，肉毒桿素不耐熱，食物煮沸、加熱十分鐘即被破壞。提醒民眾食用自家醃漬食品前，須充分加熱。一歲以下嬰兒應避免餵食蜂蜜，以降低中毒機率。
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