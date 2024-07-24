日本福島5縣食品 將全面開放

日本三一一大地震發生逾十年，行政院在二○二二年二月宣布，解禁日本福島等五縣食品進口，從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」，衛福部食藥署昨預告日本食品輸入管制，再次調整日本食品輸入的管制措施，日本境內仍限制流通產品仍維持禁止輸入台灣，原先被視為輻射食物的福島五縣產品則可輸台，等同於全面開放。

食藥署副署長林金富表示，原有五十三國家地區對於日本食品採取管制措施，目前僅剩中國、韓國、俄羅斯及台灣尚未完全開放，台灣限制進口範圍為「日本國內限制流通產品，及福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等五縣的野生鳥獸肉、菇類、漉油菜」，在參考國際作法，昨天預告了相關日本食品輸入管制措施。

林金富指出，調整後三大重點為「仍維持禁止日本國內限制流通產品品項輸台」、「福島五縣所有產品輸入時，須檢附產地證明及輻射檢測證明等雙證，並於邊境逐批檢驗」、「維持自日本所有輸入產品，均須檢附產地證明」；草案預告期間共計六十天，食藥署將蒐集各界意見。

對此，中華民國消費者文教基金會董事長吳榮達持反對意見，他表示，目前尚未全面開放的國家均是位於日本周遭的國家，之所以繼續管制，代表對相關食品是否危及人體安全健康，仍有疑慮，為國人健康安全著想，反對開放、解禁。

衛福部統計，自一一一二月廿一日起至今年六月卅日止，福島五縣開放品項均採雙證管理，並逐批輻射檢驗，數量達一萬二七二四批；非福島五縣採雙證管理的產品輻射檢驗共一五一七批，結果均符合我國標準；統計從一百年三月十一日日本發生福島核電廠事件後，十三年來我國在邊境檢驗輻射廿三點五萬餘批，檢測結果均符合我國標準及日本標準，不合格率為○。