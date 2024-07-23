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電腦斷層篩出554人罹癌 吳東進親自試用新光醫院新儀器
新光醫院2024年引進新型電腦斷層掃描儀（AI PET Biograph Vision），院方表示，該儀器購入半年後，於22日依特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行辦法，取得台北市衛生局准予登記，正式投入臨床篩檢與診斷，新光醫院董事長吳東進是儀器首位受檢者。
新光醫院副院長洪子仁表示，新光醫院自2001年迄今正子斷層造影檢查已累計超過7萬1646例，從無適應症民眾共4萬8022人中，揪出544人罹患癌症，檢測率1.1%，引進新型機種後，將有助提高該院癌症篩檢精確度與效率，而該機型符合國際產品環境宣告、歐盟綠色採購等規範，有助減少耗能等環境負面影響。
新光醫院院長侯勝茂說，新一代儀器效能再提升，於影像擷取過程中，可利用AI智能自動偵測易受呼吸運動影響之範圍，突破傳統技術之限制，無須增加掃描時間及架設外部設備，即可校正呼吸假影，提供更加精細之影像結果；「連續移床掃描技術」，也改善過去檢查模式，以受檢者為中心，減輕無法久躺的老年人、孩童不適。
「現今台灣步入高齡化，失智症議題逐年重視，於癌症檢查之外，PET提供阿茲海默、失智症等在腦部病理變化等資料診斷。」侯勝茂說，該新型儀器，掃描速度從18分鐘減少至13分鐘，顯影劑注射也從5毫居里降低到4毫居里，減輕病患身體負荷；該儀器亦結合AI智能輔助醫師快速閱片、判讀病灶位置，運算出腫瘤相關數據，提升病灶偵測率。
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