影／萬安47號演習 桃園機場同步進行疏散避難演練
為配合國軍漢光40號實兵演練，今天下午1時30分起至下午2時，在北部7縣市，包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市，實施萬安47號演習。桃園機場配合演習，下午1時30分整，即刻進行警報傳遞與發放、員工疏散避難及交通管制等演練，機場公司總經理范孝倫、副總經理李俊德親自到場觀看演習情形。
總經理范孝倫現場發表談話時表示，今天配合萬安演習進行疏散避難演練，在發生狀況時，同仁皆能掌握各自任務與狀況。另外因應凱米颱風逼近，明、後天可能會影響桃機，雖然過去3年颱風影響較小，過去平時都有演練，還請大家做好準備。
副總經理李俊德則說，萬安演習以空襲為主，機場的避難場地可收容人數達5萬人，而機場求生避難沒有管制區內外之分，遇到狀況所有人員除先往地下室跑，大家也要熟悉就近的逃生動線。同仁平常也要對協力廠商進行訓練，倘若遇上空襲時要帶著旅客避難。
演習期間，桃園機場配合實施疏散避難及交通管制等措施，航警及保全人員引導旅客進入航廈，行駛中車輛則須停放路緣或停駐於停車場。演習期間所有航班正常起降，機場捷運也正常運行，航廈內旅客報到、通關及登機作業則未受影響，但聯外客運巴士、排班計程車及租賃車暫停發車。
此外，機場公司也安排同仁進行疏散避難演練，下午1時30分警報聲響起後，二航廈大約100名機場公司員工配合演習自指定逃生動線進入疏散避難地點，航廈地下二樓中央車道集合，現場也同步播放防空避難宣導影片。
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