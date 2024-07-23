放暑假加上七夕情人節將至 羅一鈞：八月猴痘感染衝高峰

M痘（舊稱猴痘，Mpox）近期病例數激增。疾管署發言人羅一鈞表示，國內上周新增4例M痘個案，7月已經累積13例病例，為去年10月以來單月新高；M痘疫情預期仍會持續上升，高峰估會落在8月中下旬。

疫情中心主任郭宏偉表示，本周再新增4例M痘個案，均為本國籍男性且未曾接種M痘疫苗，年齡介於30多歲至40歲，居住縣市為北部3例、中部1例，發病日介於7月6日至7月16日，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報確診。

羅一鈞表示，7月已新增13例本土個案，相較於5月新增2例、6月新增6例，本土M痘疫情持續升溫，且今年北、中、南及東部均有本土M痘病例，顯示社區M痘傳播風險仍存在，經統計確診個案中有8成未曾接種過M痘疫苗，提醒符合M痘疫苗接種條件的民眾，儘速完成2劑疫苗接種。

我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至7月22日累計確診388例病例（366例本土及22例境外移入），其中今年新增29例（26例本土及3例境外）。隨著6月、7月通報病例增加，7周以來疫苗接種3362人，截至7月21日已有8萬401人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為5萬2762人，仍有約2萬7639人僅接種第一劑疫苗。

羅一鈞說，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，接種疫苗為目前最有效的預防方式。國際上M痘疫情持續，暑假假期國際旅遊頻繁，以及七夕情人節將至，加上暑期大型人潮聚集活動眾，社交活動頻率大增。

符合M痘疫苗接種條件的民眾，包括：近1年有風險性行為者（例如：與不特定對象發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等，應儘速完成2劑疫苗接種，才可獲得9成保護力。