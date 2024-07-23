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疾管署估流感高峰7月底度過 公費藥劑擴大使用不延長

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞說明類流感疫情。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞說明類流感疫情。記者李青縈／攝影

類流感疫情連2周下降，疾管署發言人羅一鈞表示，類流感就診人次8.9萬人次，較前一周下降9%，連兩周下降且疫情趨緩，可能提早脫離高峰期，從八月初提前到七月底。因此原先預計公費藥劑擴大使用到7月底的期限不延長。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，近四周社區合約實驗室監測顯示流感病毒以A型H1N1為多，上周（7月16日至7月22日）新增60例流感併發重症；另新增19例死亡。本流感季自去年10月1日起截至今年7月22日累計1389例流感併發重症。

郭宏偉說，公費藥劑使用條件將在8月1日恢復為流感併發重症通報病例、具流感高風險慢性病的類流感病人，可以使用公費藥劑。公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構，若民眾有類流感症狀，尤其出現危險徵兆（如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等）應儘速就醫，倘經醫師判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

羅一鈞提醒，目前正值暑假期間，觀光景點人潮增多，進出人口密集空間請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

公費藥劑使用對象。圖／疾管署提供
公費藥劑使用對象。圖／疾管署提供

疫情 衛生局 類流感

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