疾管署估流感高峰7月底度過 公費藥劑擴大使用不延長

類流感疫情連2周下降，疾管署發言人羅一鈞表示，類流感就診人次8.9萬人次，較前一周下降9%，連兩周下降且疫情趨緩，可能提早脫離高峰期，從八月初提前到七月底。因此原先預計公費藥劑擴大使用到7月底的期限不延長。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，近四周社區合約實驗室監測顯示流感病毒以A型H1N1為多，上周（7月16日至7月22日）新增60例流感併發重症；另新增19例死亡。本流感季自去年10月1日起截至今年7月22日累計1389例流感併發重症。

郭宏偉說，公費藥劑使用條件將在8月1日恢復為流感併發重症通報病例、具流感高風險慢性病的類流感病人，可以使用公費藥劑。公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構，若民眾有類流感症狀，尤其出現危險徵兆（如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等）應儘速就醫，倘經醫師判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。