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流感提前脫離流行期 公費藥劑擴大條件僅至31日

中央社／ 台北23日電

流感疫情連續2週下降，門急診就診人數降9%，疫情趨緩。疾管署預估流感疫情可望提前於7月底脫離流行期，今天宣布公費藥劑擴大使用條件至7月31日為止、不延長。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報說明，依疫情監測資料顯示，14至20日門急診類流感就診計約8.9萬人次，較前一週約9.8萬人次下降9%，整體趨勢趨緩；近4週社區合約實驗室監測顯示流感病毒以A型H1N1為多，須留意疫情後續變化。

上週流感重症增60例，9成為H1N1，共55例；流感死亡增19例，無兒童或青少年流感死亡。疾管署副署長羅一鈞表示，流感疫情已連續2週下降，確實有看見疫情趨緩跡象，預計於7月底脫離流行期，比先前預估的8月初更提前。

羅一鈞表示，目前擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」，適用期限至今年7月31日截止，疫情趨緩無需延長。8月1日起，恢復為流感併發重症通報病例、具流感高風險慢性病的類流感等病人，仍可使用公費藥劑。

疾管署呼籲，正值暑假期間，觀光景點人潮增多，民眾進出人口密集空間務必做好手部衛生與咳嗽禮節，如出現呼吸困難、急促、發紺缺氧等危險徵兆，應儘速就醫，配合醫師指示服藥，降低併發重症發生風險。

疫情 疾管署 類流感

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