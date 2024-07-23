20多歲男染COVID-19逝 疾管署示警日本疫情攀升

台灣COVID-19疫情持續下降，但死亡數創11個月來單週新高，甚至有20多歲男性染疫3週病逝，未接種XBB疫苗。疾管署呼籲接種疫苗獲保護力，尤其近期欲赴疫情升溫的日本旅遊民眾。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報說明，16至22日新增773例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例（併發症），較更前一週896例下降，累積併發症中65歲以上長者占79%；新增124例死亡病例，較更前一週104例上升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增死亡個案最年輕的死亡病例是南部20多歲男性，沒有慢性病，2022年是最後一次施打COVID-19疫苗，未接種過XBB疫苗，6月中旬開始發燒、肌肉痠痛，到診所就醫，發病後2天出現抽搐、意識不清、血壓偏低狀況，緊急送醫，確定COVID-19快篩陽性。

林詠青指出，這名20多歲男性經檢查有肺炎、腦部發炎狀況，因持續呼吸衰竭，插管後收治加護病房，給予抗病毒藥物等治療，但在住院過程中腦炎持續惡化，甚至併發細菌性肺炎，雖積極救治，仍不幸於住院3週過世，死因是COVID-19併發肺炎、腦炎與中樞神經發炎。

COVID-19疫情下降，但仍處流行期、死亡數上升，疾管署副署長羅一鈞表示，今天公布死亡數創11個月以來單週新高，死亡數是落後指標，數據攀升是反映先前疫情高峰。目前COVID-19輕症與重症數皆下降、死亡個案數持續上升，與過去觀察符合，預期1、2週後死亡數據會下降。

羅一鈞表示，台灣COVID-19疫情維持先前預估8月中旬脫離流行期；值得注意的是，日本疫情持續攀升，病例數自今年5月中旬起，已連續10週上升，通報病例數最多地區有東京、大阪、九州，其中鹿兒島發生率最高，日本這波疫情以KP.3為主要流行病毒株。

羅一鈞提醒，近期正值暑假旅遊旺季，病毒傳播風險增加，規劃前往日本的民眾，應儘速接種COVID-19的XBB疫苗，以獲得免疫保護，並落實勤洗手、出入人多擁擠或空氣不流通場所佩戴口罩等良好個人衛生習慣。