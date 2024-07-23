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首批郵政「超郵潛力之星」 提5創新方案融入數位理念

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政公司與工研院攜手培育郵政數位發展人才，首批30位郵政「超郵潛力之星」提出5項創新方案，並在今舉辦成果發表會。圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司與工研院攜手培育郵政數位發展人才，首批30位郵政「超郵潛力之星」提出5項創新方案，並在今舉辦成果發表會。圖／中華郵政公司提供

因應數位創新浪潮的轉型需求，中華郵政公司與工研院攜手培育郵政數位發展人才，首批30位郵政「超郵潛力之星」今舉辦成果發表會，展示以行動郵局APP為核心的5項創新成果。中華郵政公司表示，5項提案將融合郵局臨櫃及線上流程，展現數位創新及永續經營理念。

為加速推動數位轉型，落實數位化至各地郵局，中華郵政公司與工研院簽署合作意向書，由工研院專家團隊引導遴選的30位郵政同仁，針對郵政業務研提優化顧客體驗和提高作業效率解決方案。

經過半年的實戰培訓，以及過半年的實戰培訓，及聚焦數位轉型與技術趨勢、商模創新、需求分析與設計、資安與合規、數據分析應用、使用者體驗設計及系統測試驗證等課程，再融入數位創新思維及實務經驗，提出5項橫跨郵務、儲匯、壽險及電商等業務範疇的線上、線下整合創新方案。

方案包含「智郵小鴿」即時提供最佳寄件方案建議並完整紀錄郵件交寄軌跡，是小型賣家預處理郵件及包裹最佳幫手；「郵客日曆」協助民眾記錄已辦妥及提醒待辦事項，不再怕忘東忘西。

「繼承文件互動表單」以互動問答方式供民眾查詢辦理繼承所需文件，減省漏帶文件往返郵局的時間及心力；「行動投保優化」提供郵政保戶以行動郵局APP驗證後即時授權扣繳保費；「i郵購團購優化」在行動郵局APP提供線下掃購及線上導購功能，整合郵政金流及物流，提供團購一條龍服務。

中華郵政公司表示，郵政「超郵潛力之星」的5項提案，為未來郵政業務創新具體實踐路徑，融合郵局臨櫃及線上流程，提供以顧客為中心的服務，展現郵政數位創新發展及永續經營的理念。

中華郵政公司與工研院攜手培育郵政數位發展人才，首批30位郵政「超郵潛力之星」提出5項創新方案，並在今舉辦成果發表會。圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司與工研院攜手培育郵政數位發展人才，首批30位郵政「超郵潛力之星」提出5項創新方案，並在今舉辦成果發表會。圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司與工研院攜手培育郵政數位發展人才，首批30位郵政「超郵潛力之星」提出5項創新方案，並在今舉辦成果發表會。圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司與工研院攜手培育郵政數位發展人才，首批30位郵政「超郵潛力之星」提出5項創新方案，並在今舉辦成果發表會。圖／中華郵政公司提供

中華郵政 郵局

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