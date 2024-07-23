4年來首例肉毒桿菌中毒 5旬婦疑曾吃過期食品

疾管署今天公布新增1例肉毒桿菌中毒個案，是4年來首例，個案為南部50多歲女性，出現腹瀉、眼瞼下垂以及吞嚥、說話、呼吸困難，疫調顯示有吃過期食品習慣，仍住加護病房救治。

這名南部50多歲女性有慢性病史，13日出現神經學症狀至急診，收治加護病房，醫師14日通報採檢送驗，19日確診。衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞說明，個案是獨居無業外食族，當天疑似食用過期包子，但較不像嫌疑食品，個案仍然肌無力，需持續插管，無法詳細詢問飲食史。

疾管署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報說明，肉毒桿菌中毒為第4類法定傳染病，依據疾管署監測資料顯示，2020年至2023年累計肉毒桿菌中毒確定病例數分別為1、0、0、0例，從2015年至2023年期間，這近10年以來每年累計病例數介於0至6例，均為散發性病例。

疾管署防疫醫師林詠青表示，由於無法取得這名婦人吃過食品的檢體檢驗，原因仍在釐清中。中毒來源以攝食受肉毒桿菌污染食物最為常見，多是食入食品處理或保存不當所致，如家庭自製醃漬食品或罐頭於製作或包裝過程遭受污染，加上密閉或真空等缺氧保存環境。

肉毒桿菌產生毒素不耐熱，攝氏100度煮沸加熱10分鐘即可破壞。林詠青提醒，民眾在家裡自製醃漬食品，食用前應先徹底加熱，確保飲食安全；真空包裝製品應依標示於冰箱冷藏及保存，蓋子脹起的罐頭或罐頭開罐後聞到有異味，千萬不可以吃下肚。

肉毒桿菌中毒症狀通常於攝食後12至72小時出現，最短2小時、最長8天發生，未即時治療有3至6成致死率。林詠青提醒，有腸胃道症狀、疲倦，伴隨視力模糊、瞳孔放大、眼瞼下垂或肢體無力等疑似肉毒桿菌中毒神經學症狀，應立即就醫，以利儘速對症治療。