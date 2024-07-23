中颱凱米外圍環流影響 6縣市豪大雨特報下到晚上
中颱凱米逼近中，中央氣象署下午針對屏東等6縣市發布豪雨或大雨特報，恐下到晚上。
氣象署指出，受第３號颱風外圍環流影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日屏東縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、高雄地區及新北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。
豪雨：屏東縣、恆春半島。大雨：基隆北海岸、新北市山區、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣。影響時間：下午至晚上。
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