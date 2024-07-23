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衛福部擬以Google AI技術主動巡網 兒少性影像下架流程曝

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
藝人黃子佼持有兒少性影像，引發社會憤怒，立法院日前通過「兒童及少年性剝削防制條例」，其中授權衛福部「主動巡網」，搜查流傳網路上的兒少性影像，並予以下架。本報資料照片
藝人黃子佼持有兒少性影像，引發社會憤怒，立法院日前通過「兒童及少年性剝削防制條例」，其中授權衛福部「主動巡網」，搜查流傳網路上的兒少性影像，並予以下架。本報資料照片

藝人黃子佼持有兒少性影像，引發社會憤怒，立法院日前通過「兒童及少年性剝削防制條例」，其中授權衛福部「主動巡網」，搜查流傳網路上的兒少性影像，並予以下架。衛福部保護司表示，未來將採科技方式，以人工智慧（AI）技術進行網路巡查，已與Google公司洽談，取得合作默契，而未來系統查獲的兒少性影像，將交由衛福部性影像處理中心處置。

衛福部保護司副司長郭采榕表示，立院修法時，衛福部前部長即建議，以科技方式主動巡查，修正案通過後，目前正進行標規研擬，因許多技術層面文字力求精確，還要一段時間才會對外招標；不過，衛福部已在日前與Google接洽，希望取得一項影像比對技術，未來讓得標廠商在該技術架構上，開發出兒少性影像網路爬蟲。

郭采榕表示，該技術過去不曾授權政府機關使用，若確認授權，將是全台首例，但也因此Google方面在審核時相對嚴謹，並未立即回應，但已取得合作默契，目前看來合作機會很大，若確認Google授權後，將把相關技術寫入標規，讓投標廠商了解。

郭采榕說，該技術是以「排除正常影像」方式，辨識兒少性影像，透過大量搜尋正常兒少性影像，形成資料庫，讓機器人習得何為兒少「正常」影像後，至網路巡查，一旦發現裸露私密器官等「不正常」兒少影像，即會發出示警，再透過第二層技術，或以人工方式篩出非法兒少性影像。

衛福部保護司規劃，在確認影像為兒少性影像後，後續處置將與衛福部性影像處理中心介接，循既有兒少性影像處理流程，先將影像下架。郭采榕表示，兒少性影像網路爬蟲就像是「很厲害的檢舉達人」，比對出非法影像，交由衛福部要求下架，以避免傷害繼續擴大；若影像中辨識出兒少身分，衛福部保護司會循通報流程，要求社工與兒少接洽，提供社會心理資源。

性剝削 網路 衛福部

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