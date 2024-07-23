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控制不了的顫抖症…老年人盛行率20% 發現治療新契機

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
在國科會腦科技專案計畫及吳大猷先生紀念獎計畫的支持下，潘明楷的研究成果登上國際頂尖期刊「科學轉譯醫學」。圖片左一：國科會生命科學研究發展處長楊台鴻、左二：國科會政務副主委陳炳宇、右一：台大醫院雲林分院醫檢師王怡梅、右二：台大醫學院藥理學科暨研究所副教授潘明楷。記者廖靜清／攝影
在國科會腦科技專案計畫及吳大猷先生紀念獎計畫的支持下，潘明楷的研究成果登上國際頂尖期刊「科學轉譯醫學」。圖片左一：國科會生命科學研究發展處長楊台鴻、左二：國科會政務副主委陳炳宇、右一：台大醫院雲林分院醫檢師王怡梅、右二：台大醫學院藥理學科暨研究所副教授潘明楷。記者廖靜清／攝影

許多高齡長輩會出現無法控制的手部顫抖，影響寫字、飲食、刷牙、手拿物品等，造成日常生活與人際社交的困擾。屬於動作障礙疾病的「原發性顫抖症」，成因非常複雜，台大醫學院藥理學科暨研究所副教授潘明楷發現顫抖症的核心機轉，找出「神經運算數學」機制，是緩解病患顫抖症狀的新契機。

潘明楷的團隊透過數學、光電科技結合生物學，鑽研顫抖症的核心機轉，從「顫抖的本質」推演出頻率是如何產生？進而研究大腦和小腦之間神經迴路的動態變化，接著進行頻率調控研究。透過週期電刺激術干擾顫抖的頻率，可緩解病患顫抖症狀，成果於今年5月登上國際頂尖期刊「科學轉譯醫學」（Science Translational Medicine）。

原發性顫抖症好發於高齡族群，20歲至40歲成人的盛行率約4%，老年人則高達20%，是巴金森病的5倍之多。潘明楷表示，原發性顫抖症至今還找不到致病原因，除了基因，還包括常喝咖啡及燒烤食物、抽煙等環境因素。

潘明楷表示，原發性顫抖症目前在臨床治療上的困境，只有美國FDA核准的唯二藥物，且對於50%的病患無效。手術治療則以磁振導引超音波燒灼術（神波刀）進行腦部電刺激或破壞，但是效果幾年後就會慢慢減退。

潘明楷說，顫抖症患者都有4到12秒間的抖動頻率，為追蹤高速頻率變化，研究團隊開發一系列光電技術，找出小腦內的共振迴路，打破過往「大腦跟小腦間的共振」觀念，直攻小腦的不正常神經元共振。結合光電科技進行小鼠實驗，修改顫抖症小鼠的顫抖頻率，從本質上改變生物學，是生醫科學躍進的重要關鍵。

研究團隊從疾病形成的定性描述，到定量計算，以「顫抖的共振頻率是在哪理產生？」找出顫抖頻率產生的根源機制。潘明楷形容，小腦就像電腦的GUP，具有強大的運算功能：一群小腦細胞，共同決定頻率。因此，實驗證實了加強同頻率的刺激，可以達到調控病患顫抖、改善症狀。

國科會生命科學研究發展處長楊台鴻表示，令人束手無策的顫抖症，有了治療新曙光，也讓國際看見台灣的醫療實力。國科會108年起透過腦科技計畫支持相關研究，潘明楷的研究團隊長期深耕顫抖症的致病機轉，生醫與光電科技的跨領域結合，未來有機會運用在小腦萎縮症及其他腦部退化疾病。

潘明楷的研究團隊透過數學、光電科技結合生物學，鑽研顫抖症的核心機轉，找出治療新曙光。記者廖靜清／攝影
潘明楷的研究團隊透過數學、光電科技結合生物學，鑽研顫抖症的核心機轉，找出治療新曙光。記者廖靜清／攝影
在國科會腦科技專案計畫及吳大猷先生紀念獎計畫的支持下，潘明楷的研究成果登上國際頂尖期刊「科學轉譯醫學」。圖片左一：國科會生命科學研究發展處長楊台鴻、左二：國科會政務副主委陳炳宇、右一：台大醫院雲林分院醫檢師王怡梅、右二：台大醫學院藥理學科暨研究所副教授潘明楷。記者廖靜清／攝影
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潘明楷的研究團隊透過數學、光電科技結合生物學，鑽研顫抖症的核心機轉，找出治療新曙光。記者廖靜清／攝影
潘明楷的研究團隊透過數學、光電科技結合生物學，鑽研顫抖症的核心機轉，找出治療新曙光。記者廖靜清／攝影

台大醫學院 老年人

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