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疼惜做工養家的癌爸 陽光「口腔癌病友服務」募款

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
達哥努力復健改善手術後遺症，盼盡早工作養家。圖/陽光基金會提供
達哥努力復健改善手術後遺症，盼盡早工作養家。圖/陽光基金會提供

衛福部110年癌登報告顯示，台灣每年有逾8千人罹患口腔癌，並已連續4年逾3千人因口腔癌死亡，口腔癌好發於45歲以上中壯年男性，這階段的男性往往是家中經濟支柱的三明治世代。陽光基金會服務經驗顯示，7成以上病友過去從事體力繁重的工作，一旦罹癌家庭便搖搖欲墜，基金會每年提供逾1100位口腔癌病友身心重建服務、營養品、經濟補助及家庭支持等服務，現正發起「口腔癌病友服務暨防治計畫」籌募服務經費，盼大眾伸援手，助口腔癌病友度過難關。

48歲的達哥原本在資源回收場工作，薪水不到3萬元。兩年前，為了讓孩子擁有更好的生活，他努力報考錄取率不到2成的清潔隊工作，憑著自身努力順利錄取，原本想著可以給孩子更好生活，同年卻因嘴內長白斑、無法張口問題就醫，確診為口腔癌第四期。

作為家中唯一的經濟支柱且又是低收入戶，上有年邁的母親，下有三名就學中的孩子，達哥心想「我倒了，家人、孩子怎麼辦？」為了家人，他選擇積極面對手術、化療及放射線療程，期間體重驟降15公斤，透過醫院社工轉介至陽光基金會，陽光社工訪視了解達哥的生活困境後，安排治療師協助復健指導，解決張口不易、肩頸僵硬的問題；並提供營養品補充營養、連結經濟補助舒緩無法工作期間的經濟壓力。為能早日康復賺錢養家，達哥在復健過程中從不喊苦，總是三倍努力完成治療師的功課，他相信「再難的關卡都會過去的！」孩子也很爭氣地年年獲陽光獎學金，復健半年後達哥重回清潔隊工作，持續為給家人安穩的生活努力打拚。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，陽光基金會每年關懷服務逾1100名口腔癌病友，7成以上病友過去從事體力繁重的工作，他們罹患口腔癌後常需經歷手術、化療、及放射線治療等療程，面臨術後顏面損傷及口齒不清、體重下降與營養不足等問題，陽光提供營養品幫助他們維持體力撐過療程，並提供定點及外展的復健服務以克服吞嚥困難、說話功能的障礙，幫助口友們能夠不放棄希望、重拾健康、繼續守護他們的家庭。

即日起至8/31止，指定捐款支持「口腔癌病友服務暨防治計畫」，幫助病友在營養、復健、心理、經濟等方面獲得支持，捐款滿1000元贈送貓福珊迪旅行收納袋乙組，歡迎民眾踴躍支持守護口腔癌病友及其家庭，若您身邊有口腔癌病友正面臨困境，請與陽光基金會聯繫，服務專線：(02)2507-8006，或線上通報：https://lihi2.com/Q3way 。

口腔癌 癌症 衛福部

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