快訊

不斷更新／樂桃航空明後天12航班取消 國內外航班異動一次看

台股終場彈漲614點收22,871點 台積電收979元、漲40元

農曆7月運勢(上)／鼠別輕信人、虎旅遊破財麻煩多、三生肖當心血光災

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環團要求PM2.5年平均標準加嚴 彭啓明：標準非喊口號

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環團表示，環境部此次調整部分空氣污汙物標準的修正內容過於寬鬆，彭啓明應有大刀闊斧的作為。空汙示意圖。本報資料照
環團表示，環境部此次調整部分空氣污汙物標準的修正內容過於寬鬆，彭啓明應有大刀闊斧的作為。空汙示意圖。本報資料照

環境部大氣司今天於台中召開「空氣品質標準第三條、第四條修正草案研商會」，檢討各項空氣汙染物的空氣品質標準。環團表示，為了讓全民呼吸乾淨空氣，PM2.5年平均值標準應從12微克每立方米加嚴為9微克每立方米，24 小時值標準應從35微克每立方米加嚴為25微克每立方米。環境部長彭啓明表示，空氣品質標準需要科學討論，而非喊口號式的設立一個達不到的目標。

地球公民基金會、主婦聯盟環境保護基金會台中分會及環境權保障基金會等民間團體今天發布聯合聲明指出，環境部此次調整部分空氣汙染物標準，民間團體認為修正內容過於寬鬆，已落後國際趨勢10多年，針對本次空氣品質標準修正草案，PM2.5年平均值標準應從12微克每立方米加嚴為9微克每立方米，24小時值標準應從35微克每立方米加嚴為25微克每立方米。

此外，PM10年平均值標準應從40微克每立方米加嚴為20微克每立方米，日平均值標準應從90微克每立方米加嚴為50微克每立方米。

該聲明也指出，空氣品質防制區因採各測站平均導致數據失真，例如屏東縣採一般測站（屏東站）與國家公園空氣品質監測站（恆春站）的平均，根本無法忠實反映多數屏東民眾所曝露的空品實況，恐間接影響全台各地空汙治理的力道。

彭啓明回應指出，身為海島的台灣究竟最低可以將空品標準降到多少還需要科學討論，然而氣候變遷的調適可能因為未來大氣的變化而變嚴重一點，也就是說空汙的變化和未來的排放都可能會和現在不同，當然希望能從科學上得知如何達到10微克每立方米或5微克每立方米的標準，但不是直接喊口號式的設定一個可能達不到的目標。

PM2.5 彭啓明 環團 環境部 空氣品質 空氣汙染

延伸閱讀

影／民調逾6成民眾挺核 彭啓明：若新核能安全會是選項

中元鬼門開環境部推「集中普度」 彭啟明台南開箱

彭啟明上任2個月嘆「淨零好難」 盼強化環保分類意識

上市櫃協會東方領袖講座／環境部長彭啟明：踏實減碳 創造價值

相關新聞

訪酸菜魚名店疑吃到「蟲卵魚片」！店家回這句她氣炸：醫院已通報

有一名女網友在臉書社團「爆料公社」上貼出一組照片並發文抱怨，她表示，日前在台中買了一家知名連鎖酸菜魚，與男友吃一半才發現有異物附著在魚肉上面，驚嚇「疑似吃到的是蟲卵」，餐後她與男友同時都有肚痛、腹瀉及起紅疹的症狀。照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「好噁心！」

獨／高雄人的回憶！建國路「金山清粥小菜」8月底熄燈

回憶又少一間！位於高雄的老字號餐廳「金山清粥小菜」，近期傳出將於8月底結束營業，引起許多粉絲的不捨，表示「滿滿的回憶」、...

輸液恐缺到年底 衛福部公布最新到貨數量

輸液大廠「永豐化工」因嚴重違規停產，衛福部請國內合格廠商持續增產，並核准專案輸入，累積至本周，以500毫升計的專案輸入生...

凱米颱風來勢洶洶 台灣虎航宣布2航班異動

凱米颱風明天起影響台灣，中央氣象署已經發布海上陸上颱風警報。台灣虎航今天中午表示，受凱米颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行...

看展要排1小時！北師美術館現象級展覽「戰鬥之城．終」為何爆紅？

你看過今年爆紅的人氣展覽「戰鬥之城．終」嗎？這個日前落幕的話題展覽，展期間總參觀人次創下北師美術館的新紀錄，圈粉無數！

疼惜做工養家的癌爸 陽光「口腔癌病友服務」募款

據衛福部110年癌登報告顯示，台灣每年有逾8千人罹患口腔癌，並已連續4年逾3千人因口腔癌死亡，口腔癌好發於45歲以上中壯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。