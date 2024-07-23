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凱米颱風接近中！7-ELEVEN推「指定民生商品限時優惠」　泡麵、瓶裝水、電池都入列

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
針對颱風影響，7-ELEVEN門市增加備貨且串聯外送業者入口平台「OPEN NOW」提供24小時同時享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌外送、自取整合式服務。圖／7-ELEVEN提供
針對颱風影響，7-ELEVEN門市增加備貨且串聯外送業者入口平台「OPEN NOW」提供24小時同時享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌外送、自取整合式服務。圖／7-ELEVEN提供

根據中央氣象局預報，中度颱風凱米逐漸靠近本島陸地，目前已發布海上颱風警報。7-ELEVEN因應民眾颱風預防性採購需求，在住宅型、幹道型等重點商圈，針對包含冷凍食品、生鮮、麵食、常溫冷藏飲品、民生用品等較平時提高2至3成備貨、雨具相關商品提高1至2成備貨，外島地區也已提早備貨，針對民眾宅家囤糧需求，7-ELEVEN也設置生鮮蔬菜、嚴選素材鮮物專區，提供冷凍肉品及蔬菜多元選擇，颱風期間門市加強備貨，方便消費者就近採買。

7-ELEVEN全台逾7,000門市自7月24日至7月28日推出購買指定CITY系列飲品、冷藏飲料、常溫飲料、泡麵、零食、糖果、冷凍品、冰品、甜點、寵物等12大類別指定商品憑icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包可享有單筆全額支付滿222元立折22元、滿999元立折110元，單筆最高立折上限550元。同時7-ELEVEN外送業者入口平台「OPEN NOW」更提供24小時一站串聯門市同時享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌，提供2到5公里內的外送、自取整合式服務。

針對民眾宅家防颱物資需求，7-ELEVEN門市即日起至8月20日推出統一H2O純水1,500ml兩瓶39元、PH9.0鹼性離子水第2瓶5折，即日起至8月6日推出指定電池同價位任選買1送1等優惠。食飲囤糧部分，即日起至9月3日推出指定袋裝與杯罐零食任選2件79折、4件75折，另有來一客指定泡麵3入裝量販價65元、指定進口泡麵第2件6折等，限時加入全店滿額立折優惠。

另外，7月24日至7月30日加入御料小館冷凍2入95折、4入88折活動，冷藏小點更有指定配菜、湯品第2件6折優惠；7月24日至8月20日TOMMI米漢堡任選兩件9折優惠；7月28日前加碼再推出波蜜元氣美茶－亮妍紅烏龍500ml買1送1，CITY TEA 英式紅茶、農心辛辣白菜風味杯麵、冰戀雪捲冰淇淋－牛奶風味同品項買2送1等優惠。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP、官網公告為準。

7-ELEVEN自7月24日至8月20日推出冷凍米漢堡「TOMMI湯米米漢堡」任選兩件9折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自7月24日至8月20日推出冷凍米漢堡「TOMMI湯米米漢堡」任選兩件9折優惠。圖／7-ELEVEN提供
因應颱風影響，7-ELEVEN門市雨具相關商品提高1至2成備貨。圖／7-ELEVEN提供
因應颱風影響，7-ELEVEN門市雨具相關商品提高1至2成備貨。圖／7-ELEVEN提供
針對民眾宅家防颱物資需求，7-ELEVEN門市即日起至8月20日推出統一H2O純水1,500ml兩瓶39元、PH9.0鹼性離子水第2瓶5折，即日起至8月6日指定電池同價位任選買1送1。圖／7-ELEVEN提供
針對民眾宅家防颱物資需求，7-ELEVEN門市即日起至8月20日推出統一H2O純水1,500ml兩瓶39元、PH9.0鹼性離子水第2瓶5折，即日起至8月6日指定電池同價位任選買1送1。圖／7-ELEVEN提供

外送 泡麵 颱風

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