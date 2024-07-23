酪梨盛產受民眾喜愛 國產5年產量激增逾2倍

國產酪梨日漸普及，7月起盛產，台南區農改場今天表示，受民眾喜愛，近5年栽種面積、產量激增逾2倍，且品種多元、早晚生品種都有，建議切開沒吃完可去籽後用保鮮膜密封冷藏。

除可打成美味的酪梨牛奶喝，西化飲食中常見酪梨作為佐料，讓料理的適口性提升，近年主流連鎖超市通路已可見國產酪梨穩定上架，且上架空間比進口酪梨大，價格更親民。

農業部台南區農業改良場發布新聞指出，國產酪梨民國112年生產面積已達2060公頃，為108年的2倍以上，並以台南市的680公頃、嘉義縣的425公頃為最多。

台南區農改場助理研究員吳沛榕告訴中央社記者，112年的年產量2萬2378公噸，也是108年1萬366公噸的2倍以上，主因就是民眾開始吃酪梨、需求出現，且為新興作物，仍具獲利性，吸引栽種柑橘類果農轉作酪梨。

但她也說，預計耕作面積雖然還會增加，但增幅的高峰期應已結束，因為盛產期7到9月的價格已因產量增加下降。

經查農業部農糧署官網可見，6月在台北果菜批發市場的交易均價為每公斤新台幣51.4元，7月進入盛產期迄今，產量比6月全月增21.3%、均價下降21.1%，每公斤為40.5元。吳沛榕說，後續均價會更低點，但9月盛產期尾聲會再上揚。

產量穩定後，產品決勝關鍵在於品質，關於進口酪梨口感比較濃郁。吳沛榕說明，因為進口品種為晚生種，掛在樹上時間比較久，脂肪含量較高，所以口感較濃郁。

她也說，國產酪梨除了「黑美人」、「加林一號」及「紅心圓」，這3個品種完熟會轉成紫色、紫紅色、黑色，是早生品種；「厚兒 」、「秋可得」2個品種完熟後仍呈綠色，也是晚生品種，可供消費者選購參考。

另外，她進一步指出，由於晚生品種有可能遭遇颱風減產，所以國內栽種早生品種較多，且上市時間也可避開進口酪梨產期；其次，雖然國產也有晚生品種的酪梨，但是進口酪梨的晚生品種，比較不適合國內氣候栽種，除非改在山上栽種，因此跟進口同品種的國產酪梨市面罕見。