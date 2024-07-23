氣候變遷委員會前拋核電民調 彭啓明：樂見開放討論

台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新昨天公布最新民調，有超過6成民眾支持以核電當作2050淨零因應的策略，身為該委員會顧問的簡又新在總統府氣候變遷對策委員會前拋出核電民調，頗耐人尋味。環境部長彭啓明今天表示，新核能技術在安全無虞下可作為選項之一，在多元開放的社會中，任何核能的討論都是好現象。

昨天TAISE的調查指出，有63.1%民眾支持以核電作為2050淨零因應策略，與去年相比成長約5.7個百分點，不支持者為23.2％；而針對核電發展的作法中，又以啟動核四的52.4%和核三延役47%為多，民眾在支持核能態度上的增加，被外界解讀將成為牽動能源政策轉向的因素之一。

彭啓明今天在「環保集點突破百萬會員迎向新里程」記者會受訪指出，TAISE執行這份民調已有10年時間，自己過去也曾參與這份民調題目的設計，在多元開放的台灣，任何核能的討論都是好的現象，不過目前還是依照「環境基本法」的非核家園目標來走。

彭啓明說，核能跟氫能確實都是面對氣候變遷的選項之一，台灣可視國際上新核能技術的發展，假如安全無虞就可考慮使用，但並非所有國家都在推動核能，也非所有國家都在反對核能，能源議題上國人的共識才是最重要的，而國家氣候變遷對策委員會在7月25日將召開首起會議，屆時將討論台灣未來可能面臨氣候變遷衝擊、調適，減碳路徑等作為，以及台電針對未來能源與電力供需等議題。