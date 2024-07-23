看展要排1小時！北師美術館現象級展覽「戰鬥之城．終」為何爆紅？

藝術家張立人的個展「戰鬥之城．終」近期於社群上掀起一股熱潮，從5月4日開展一直到7月21日閉幕，總觀展人次高達12.3萬人，成為北師美術館歷來觀展人次最高的展覽。究竟這個展覽為何爆紅呢？跟著《網路溫度計DailyView》一起透過網路聲量來看看吧！

觀展人數破北師美術館紀錄！「戰鬥之城．終」掀起現象級熱潮

寫下北師美術館紀錄的現象級展覽「戰鬥之城．終」於今（2024）年5月4日開展，沒多久就成為近期最熱門的展覽之一，原先免費參觀、開放自由入場的形式，也因為龐大的觀展人潮而在6月1日開始改為線上預約制，平均每日觀展人次約有2000人，若未事前預約，假日看展排隊至少要等1小時起跳。

為支持創作者，北師美術館自2015年推動每2年一次的「作夢計畫Dreamin’ MoNTUE」，提供實驗舞台，讓藝術創作、展覽空間及觀展者能夠有更多的對話及可能性。張立人的「戰鬥之城．終」即為第4屆的獲選作品，這個記錄了他長達14年創作旅程的展覽，獲得了前所未有的關注。

耗時14年打造 1:12微縮城市模型超吸睛

《網路溫度計DailyView》

「戰鬥之城．終」為張立人動畫作品《戰鬥之城》系列的集大成，包含了拍攝時使用的人偶、各式物件、模型、拍攝場景、資料等等，現場也播映《戰鬥之城第一部：台灣之光》、《戰鬥之城第二部：經濟奇蹟》等2部動畫，同時展示漫畫作品《戰鬥之城第三部：福爾摩沙》。

《網路溫度計DailyView》

展覽透過張立人的場景舞台以及故事中的人物命運建構出真實與虛構交織的世界，觀展者可以透過旁觀者的角度，看著發生在擬真微縮城市裡的一切，用抽離的維度思考這個界於虛實之間的故事。其中張立人為此花費14年打造的1:12微縮城市模型，成為展覽最大的亮點，許多人都是為此前來。

「戰鬥之城．終」為何爆紅？網紅短影片介紹是關鍵

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，「戰鬥之城．終」近3個月的網路聲量有3726筆，趨勢圖中可以看見開展後的第一個高峰出現在5月15日，在Instagram、Facebook上都有許多網紅分享此展覽，成為之後吸引大批觀展人潮的關鍵。此外，在展覽的最後一個週末前夕（5/19），網路聲量也達到最高峰，許多人都想把握最後機會前往觀展。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

進一步查看「戰鬥之城．終」近3個月的網路傳播趨勢，可以發現讓該展覽爆紅的開端為IG網紅𝐏𝐡𝐞𝐦𝐢𝐞 𝐂𝐡𝐞𝐧（@anpanfat）在5月11日發布的一則短影片，影片中詳細拍攝並介紹展覽裡的超擬真1:12台灣街景，因此吸引到許多網友，在影片發布隔週（5/13-5/19）討論度又更上一層樓，「戰鬥之城．終」也因此爆紅。截至目前為止，該則影片已累積超過300萬播放次數、9萬人按讚及超過500則留言。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

在「戰鬥之城．終」近3個月的網路探索概念中則可以看見，除了展覽主題、展覽場地外，該展覽最大的亮點就是超擬真的微縮城市模型，「微型展」、「微縮模型」都在網路上掀起討論。此外，「免費」也是展覽爆紅的主要原因之一，探索概念中包含了「免費參觀」、「免費展覽」。有趣的展覽內容再加上不收取門票費用，讓「戰鬥之城．終」打破同溫層，吸引大量群眾至北師美術館觀展，也成為引發話題的現象級展覽。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年04月22日至2024年07月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『戰鬥之城．終』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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