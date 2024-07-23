十盛乳源標示不清「3點聲明」曝光！紀卜心被抓包刪留言、小吳疑同行惡意帶風向

百萬網紅紀卜心、小吳主理的手搖飲料品牌「十盛熟成奶茶專賣店」自開幕以來成為網路關注話題，不少手搖控也爭相購買品嚐，不過近期消費者文教基金會抽查十盛分店時，店員不僅拒絕告知牛奶使用品牌，官網上也僅標示使用「北海道牛乳」，引發眾多消費者食安疑慮，認為品牌是在玩文字遊戲、割粉絲韭菜，昨（21）日十盛、紀卜心及小吳均出面做出3點回應。

消基會曝十盛未告知乳源！網等不到說明氣炸：割粉絲韭菜嗎？

消費者文教基金會10日於官網發布「手搖飲、咖啡店及早午餐店鮮奶茶類飲品使用鮮乳品牌是否揭示及使用與揭示是否相符」文章，消基會今年4月至5月針對74間手搖飲、咖啡店及早午餐店販售鮮奶茶類飲品進行調查，僅有8間（10.8%）店家於官網、菜單完全揭露所使用的牛奶品牌，部分店家鮮奶品牌標示與實際銷售內容不符，其中也特別提及「十盛熟成奶茶專門店」拒絕告知使用的牛奶品牌，官網僅顯示使用「北海道牛乳」。

由於十盛沒有在第一時間出面說明，19日有女網友在Dcard上以「所以小吳跟紀卜心會道歉嗎？」為題發文，指出可不可熟成紅茶、清心福全都出面道歉，但是被消基會點名鮮奶茶標示不清的十盛卻沒有任何動作，甚至原本在紀卜心IG留言的內容也疑似被隱藏、刪除，小吳則是選擇不回應，「看到也有別人問紀卜心，她只說官網早就有公告，一句道歉也沒有，網紅開的店就是這樣，割粉絲韭菜嗎？」

原PO接著表示，官網確實沒有寫使用鮮奶，只有標明來自北海道乳源，加上門市沒有公告，消基會調查詢問店員也拒絕告知，就連消息曝光後也沒有任何回應，原PO氣憤質疑十盛在玩文字遊戲，「加鮮奶的茶大部分的人應該認知就是鮮奶茶，誰知道裡面還會放奶精調，你不是純鮮奶要標示啊！啊就是不喜歡奶精味才點的」，最後原PO也表示會永遠抵制該品牌。

十盛挨轟「玩文字遊戲賣信仰」！網認：不是不能賣，至少要講清楚

該則貼文迅速在網路上發酵，有網友對此認同表示，「真盤，69元買早餐店奶茶」、「十盛很扯，叫十盛，又說自己不是用鮮奶，日本十勝的鮮奶很有名，根本誤導消費者吧」、「最一開始看他們的宣傳方式，真的以為他們是真的用北海道的鮮奶，就是會在超市看到的那種貴貴的日本進口牛奶，結果根本不是，還加奶精，真的有故意誤導消費者的感覺...」、「我覺得超扯，根本玩文字遊戲販賣信仰，重點奶精奶茶還敢賣這麼貴？」、「奶精奶茶還賣這種價錢真的很沒品，從來不喝不買網紅品牌就是這樣，一堆對自己投資業配的品牌不負責任，不愛惜羽毛」、「十盛的Google評價無論哪家店都是三顆星，品項內容有待確認但活動推廣跟服務真的欠佳」、「公關危機超糟糕，絕對抵制」。

也有人認為手搖飲料店應該標示清楚乳源，避免消費者疑慮，「奶精奶茶不是不能賣，至少要講清楚吧」、「鮮奶茶／拿鐵＝鮮奶+茶、奶茶＝奶精+茶，這不是一直以來的共識嗎」，還有網友截圖十盛台中精誠店回應，「我們的每一杯熟成奶茶都採用鮮奶+北海道熟成生乳調製而成，熟成生乳使用北海道十勝生乳，裡頭含些許奶精增加口感與滑順度，讓奶茶喝起來更香醇，若對牛奶或乳糖過敏者，我們也有純茶、果茶系列可供挑選」。

十盛3點聲明曝光！強調未販售鮮奶茶類飲品：無違規事宜

昨（21）日十盛於IG限時動態、官方臉書做出回應，6月11日於公開澄清稿便告知熟成生乳含奶精成分，兩位品牌主理人（紀卜心、小吳）社群出現大量偽冒帳號與言論，企圖導向不實指控，十盛也呼籲外界理性發言。

此外，17日台北市政府衛生局官員隨機前往通化門市稽核查驗結果，十盛強調並沒有違規事宜，針對品牌有無販售鮮奶茶類飲品、是否使用鮮奶及實際使用之鮮乳品牌與揭示之鮮乳品牌是否相符，十盛轉述衛生局回覆，店內並無販售鮮奶茶類飲品，而是販售「熟成生乳加上鮮奶調製」的熟成奶茶，從未對外宣稱熟成奶茶系列為純鮮奶茶產品，鮮奶則是使用台灣本土鮮奶品牌，走訪門市現場有看到標示北海道乳源的熟成生乳物料與台灣鮮奶，十盛菜單與官方網站並無標示或說明使用「北海道鮮乳」，無標示不符等疑慮。

最後十盛補充將於23日在全台門市舉辦「來店購買極農鍋煮送中杯純鮮奶鍋煮，每店限量300杯」活動，「十盛每杯熟成奶茶都是以北海道乳源為原料，並搭配台灣本地鮮奶一起調和配製，目的是為了使用最新鮮的鮮乳，並帶給大家北海道最濃郁的風味。兩位品牌主理人身為網路媒體創作者乘載各界關注與期待，感謝大眾批評與建言，未來也會和十盛管理團隊一起以更高標準審視品牌飲品與服務。」

網紅紀卜心、小吳回應了！他疑同行操作惡意帶風向：心裡很不好受

網紅紀卜心、小吳昨日也轉發十盛IG限時動態，小吳特別針對不實指控一一澄清，強調消基會、衛生局抽查完無違規事宜、沒有被開罰，「沒有在第一時間發聲，是希望能有一個最好、最完整的答覆」，同時表示十盛貼文發布一日後沒什麼人討論，現在卻登上新聞版面，質疑是同行在操作、惡意帶風向，「讓大家擔心了真的不好意思，需要改進的地方一定會確實的處理。謝謝大家。」

最後小吳表示，「收到好多感人的私訊，謝謝大家的支持與打氣！這兩天其實心裡很不好受，真的覺得媒體的力量很可怕。還把裝死『』起來，非常想營造我差勁的形象，而且只截取罵最難聽的留言。」

十盛未告知牛奶品牌爆風波！標示不清、抵制登熱門關鍵字

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「十盛」近一個月聲量趨勢，7月10日消基會今年4月至5月針對74間手搖飲、咖啡店及早午餐店販售鮮奶茶類飲品調查，十盛拒絕告知牛奶使用品牌，加上官網僅顯示使用「北海道牛乳」，消息曝光後在臉書、Threads、PTT等論壇及新聞引起關注，網路聲量累積153筆。

7月21日，十盛品牌主理人紀卜心、小吳因為沒有第一時間回應，加上紀卜心被爆出刪留言風波，遭眾多網友質疑「把粉絲當韭菜割」，紀卜心當日在IG回覆網友十盛鮮奶來源，「台灣鮮奶品牌，統一鮮乳唷」，十盛也對外做出3點聲明，強調稽核查驗結果沒有違規事宜，熟成奶茶為「熟成生乳加上鮮奶調製」，從未對外宣傳熟成奶茶系列為純鮮奶茶產品，網路聲量再度竄升至393筆。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

此外，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「十盛」近一個月熱門關鍵字，可以看到消基會、牛奶、鮮乳、北海道、牛乳、奶茶類、奶茶、奶品、乳源、標示、不清、抵制、熟成、生乳、鮮奶、調製、奶精等字。

近期十盛因消基會抽查「極濃鍋煮鮮奶茶」品項時，因店員拒絕告知使用牛奶品牌、官網僅顯示北海道牛乳，奶茶類奶品乳源標示不清引發爭議，不少消費者認為品牌有誤導嫌疑，在網路上爆發抵制購買潮，不過十盛近日出面澄清，強調熟成奶茶為熟成生乳加上鮮奶調製而成，還有分店店主指出些許奶精則主要是用來增加口感與風味，在網路上引發熱烈討論。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年06月22日至2024年07月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『十盛熟成奶茶專賣店』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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