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AirAsia 受到全球系統中斷已恢復正常營運 將推受影響旅客補救方案

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
AirAsia是全亞洲最大、最具領導地位的低成本航空公司，提供涵蓋亞洲、澳洲以及中東等超過130個目的地的航線網路。圖/業者提供
AirAsia是全亞洲最大、最具領導地位的低成本航空公司，提供涵蓋亞洲、澳洲以及中東等超過130個目的地的航線網路。圖/業者提供

自全球技術中斷事件導致上周五出發控制系統（DCS）發生故障而觸發航班延誤之後，亞洲低成本航空領導品牌AirAsia今宣布透過3,000個航班，已將超過50萬名旅客帶往他們的目的地。截至今天，AirAsia已恢復正常營運，並正在為週末受影響的客人持續進行服務及補救方案。

由於人工處理登機等需要進行嚴密監管且必須符合移民局相關程序，優先考慮航空安全、保安和邊境要求情況下，讓許多旅客需要單獨驗證並花更長時間等待，加上週末航班和乘客數量眾多，導致了部分航班延誤。然而，AirAsia在此期間仍成功營運超過99%的航班。

AirAsia航空集團集團首席執行長Bo Lingam表示，當全球受到技術故障影響時，我們很榮幸仍能夠將超過50萬名旅客連接至我們超過130個目的地。

AirAsia即刻選擇使用人工手動處理的決定，讓旅客得以安全且繼續他們的旅程，並有效克服可能會造成的航班延誤。這三天，AirAsia除了地勤人員的全力投入外，還動員數百名志願者同事到現場支援，以應對突然激增的旅客需求。目前已經恢復正常營運，在此衷心感謝旅客的充份信任和配合，感謝所有旅客在事件影響期間的耐心和理解，以及機場等相關各方的共同努力和協助。

地勤 機場 移民

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